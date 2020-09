Bảng giá vàng hôm nay 15/9/2020: Vàng có xu hướng tăng nhẹ và duy trì ở mức 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới ngày 15/9/2020

Tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao động quanh ngưỡng 1.957 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sản Comex New York ở mức 1.963 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/9 cao hơn khoảng 28.7% (436 USD/ounce) so với hồi đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng là 55.4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vàng trên thế giới tăng giá theo đà sụt giảm của đồng đô la Mỹ trên thị trường, đồng Euro cũng gia tăng và giới đầu tư lo ngại về triển vọng của nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng thế giới được giao dịch trên sàn Kitco

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD giảm và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ xuống mức thấp, bên cạnh đó giá vàng tăng bất chấp thị trường chứng khoán vẫn tăng mạnh.

Hiện vàng vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tất cả những yếu tố này đã biến vàng trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho giới đầu tư.

Tính từ đầu năm đến nay, Cục dự trữ liên bang Mỹ đã bơm hơn 3.000 tỷ USD khiến quy mô bảng cân đối tài sản của Fed đã tăng vọt lên đến hơn 7.000 tỷ USD.

Lãi suất xuống thấp nên hàng loạt cã quỹ ETFs đã rút tiền ra khỏi trái phiếu chính phủ. Nhiều quỹ đã chuyển sang đầu tư vào những loại tài sản khác, tiêu biểu là vàng. Theo Hội đồng vàng thế giới, trong 8 tháng đầu năm nay, các quỹ ETFs đã mua được 938 tấn vàng, tổng cộng số vàng mà quỹ này nắm giữ đã lên đến 3.824 tấn.

Hiện đồng bạc xanh đang có xu hướng giảm sau khi ngân hàng trung ương Châu Âu giữ nguyên chính sách tiền tệ. Thị trường đang chờ tín hiệu mới từ chính sách của Fed sẽ công bố vào ngày 17/9 để đưa ra các định hướng kinh doanh

Theo FXStreet, dự báo giá vàng sẽ tăng một cách khá vững chắc khi được xây dựng trên nhiều nền tảng: Đồng USD giảm giá đồng loạt trong khi vàng được dự báo là sẽ tiếp tục tăng nếu căng thẳng giữa Mỹ và các nước khác vẫn tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, mấu chốt của tuần này chính là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đây sẽ là yếu tố quyết định tới hướng đi của vàng trong tương lai.

Hiện giá vàng đã vượt qua ngưỡng 1.955 USD/ounce và nếu nó chạm tới được 1.960 USD/ounce thì các mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.966 USD/ounce và 1.978 USD/ounce. Nếu Fed khẳng định sẽ tiếp tục kéo dài chương trình nới lỏng định lượng không giới hạn trong cuộc họp ngày 17/9 thì thị trường vàng sẽ có thêm nhiều cơ hội mới.

Trong cuộc họp ngày 17/9 tới, nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức từ 0- 0,25%, và sẽ tiếp tục bơm tiền vào thị trường qua chương trình QE để kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Giá vàng trong nước ngày 15/9/2020

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở Hà Nội ở mức 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại chi nhánh thành phố HCM giá vàng được niêm yết ở mức 56.08 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng trong nước có dấu hiệu tăng nhẹ

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.95 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.52 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng chênh lệch giá mua – bán khoảng 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch liền kề.

Tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 53,86 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54,53 đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC được đơn vị này giao dịch ở mức 56,13 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,43 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giá mua và giá bán khoảng 300.000 đồng/lượng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ