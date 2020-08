Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Đà Nẵng đã bước sang tuần thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội. Đa số người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền thành phố đang chú trọng tăng cường các biện pháp siết chặt về giãn cách xã hội . Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng tụ tập đông người gây ảnh hưởng tới công tác phòng dịch.

Vào chiều ngày 14/8, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ ập vào căn nhà của bà Phạm T.T.T (70 tuổi) trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê và bắt quả tang 8 đối tượng gồm 7 phụ nữ, 1 nam giới (cùng trú tại địa phương), chia làm 2 nhóm, đang có hành vi đánh bạc trái phép. Các đối tượng đánh bạc theo hình thức bài điểm và bài tứ sắc ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang có hành vi tụ tập đánh bài ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ bài tây, 7 bộ bài tứ sắc và nhiều tiền mặt. Thông tin các đối tượng gồm: T.T.B.T (SN 1999, trú phường Tam Thuận); H.L.T.T (SN 1994); L.Q.H (SN 1970) và N.V.P (SN 1973) cùng trú phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê).

Làm việc với công an, bà T. khai nhận là người đứng ra tổ chức sới bạc, thu tiền xâu của cả 2 nhóm. Các đối tượng cho biết do lâu ngày không gặp kết hợp đang trong thời gian cách ly xã hội rảnh rỗi nên đã bất chấp Chỉ thị 16 để tụ tập, đánh bài ăn tiền.

Trước đó theo ghi nhận, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) cũng đã kiểm tra hành chính căn nhà số 781/33 Trần Cao Vân và phát hiện 4 người (3 nam, 1 nữ) đang chơi cờ cá ngựa ăn tiền.

Theo quy định, công an phường đã lập biên bản xử lý các hành vi đánh bạc (1.500.000đ/1 người); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (7.500.000đ/1 người). Tổng mức phạt lên tới 9 triệu đồng/người.



Cảnh sát Đà Nẵng tăng cường tuần tra và bắt giữ xử phạt nhiều người dân không thực nghiêm dãn cách xã hội.

Thời gian qua, tại Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tình trạng người dân đi tập thể dục , câu cá, tụ tập ăn nhậu, tụ tập chơi cờ bạc,… trong thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đà Nẵng đang lên kế hoạch xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ lệnh dãn cách xã hội. Mức xử phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ