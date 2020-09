Nóng: Cardi B bất ngờ tuyên bố li dị Offset, nguyên nhân do mâu thuẫn bí ẩn không thể hóa giải

Sau thành công của ca khúc gây tranh cãi "WAP", Cardi B đã bất ngờ đệ đơn ly hôn với chồng của cô là nam rapper Offset tại một tòa án ở Atlanta. Nhiều tờ báo lớn đưa tin và xác nhận là vào ngày 15 tháng 9 vừa qua.

Cả hai sẽ ra tòa vào tháng 11 tới

Hồ sơ ly hôn của cô cho biết cuộc hôn nhân giữa hai người đã "tan vỡ không thể cứu vãn" và "không có triển vọng hòa giải." Việc nộp đơn đang gây tranh cãi, với Cardi được liệt kê là nguyên đơn và Offset là bị đơn.

Hồ sơ cũng cho biết họ hiện đang ly thân và Cardi đang tìm kiếm hy vọng trong quyền giành nuôi con gái 2 tuổi, Kulture, hiện đang ở với cô. Cô ấy cũng đang đấu tranh vì một khoản tiền cấp dưỡng nuôi con chưa xác định “trên cơ sở tạm thời và lâu dài”.

Cardi B và con gái Kulture

Trước đó, cô ấy đã chia tay với rapper và thành viên Migos vào tháng 12 năm 2018 vì bị cáo buộc ngoại tình nhưng sau đó cả hai đã quay lại vào đầu năm 2019. Kể từ đó, anh đã tháp tùng cô đến các chương trình trao giải và nhiều lần xuất hiện khác, thậm chí còn lên sân khấu chia vui với cô tại lễ trao giải Grammy 2019 khi cô thu về giải Album Rap xuất sắc nhất. Việc nộp đơn này diễn ra vài ngày trước kỷ niệm ngày cưới năm thứ ba của họ.

Cả hai mới chỉ kết hôn được 3 năm

Trong chia sẻ vào ngày 4 tháng 11 năm ngoái, Cardi B nói với tạp chí Elle rằng album mới của cô ấy có đề cập đến mối quan hệ của cô ấy với Offset. “Tôi biết rằng mối quan hệ của tôi có rất nhiều kịch tính và mọi thứ. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tình yêu, có rất nhiều đam mê, có rất nhiều sự tin tưởng, tôi khẳng định đây là một tình bạn lớn,” nữ rapper chia sẻ vào thời điểm đó. “Nếu tất cả các bạn đều rất tò mò muốn biết về mối quan hệ của tôi và blah, blah, blah, tôi sẽ đưa nó vào những bản nhạc chết tiệt của mình, và bạn cũng có thể mua nó.”

Cardi B, tên thật là Belcalis Marlenis Almanzar, đã kết hôn với ca sĩ Offset của Migos, tên thật là Kiari Cepheus, trong một buổi lễ bí mật vào tháng 9/2017.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ