Đề thi môn TIẾNG ANH mã đề 404 thi THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất

Mời quý vị độc giả ấn F5 để cập nhật Đáp án đề thi môn TIẾNG ANH mã đề 404 thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều nay, ngày 10/8, sau khi hoàn thành bài thi Tổ hợp KHTN và Tổ hợp KHXH của kỳ thi THPT Quốc gia 2020, thí sinh tiếp tục tham dự môn thi cuối cùng Ngoại Ngữ. Cụ thể, trong các môn Ngoại ngữ, các thí sinh sẽ tham gia làm bài thi môn TIẾNG ANH. Đây được đánh giá là môn thi khá "khó nhằn" và luôn gây bất ngờ cho các thí sinh.

Các thí sinh sẽ làm bài thi TIẾNG ANH, nằm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, bắt đầu tính thời gian làm bài từ 9h30 sáng ngày 10/8.

Đề thi Môn TIẾNG ANH - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, mã đề thi 404:

(Ấn F5 để cập nhật Đề thi Môn TIẾNG ANH - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, mã đề 404)

Trước đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã 2 lần công bố đề thi minh họa môn TIẾNG ANH - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vào tháng 3 và tháng 5. Mục đích của việc công bố những đề thi mẫu ở tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia là để định hướng ôn tập cho các thí sinh, giúp thí sinh nắm chắc kiến thức để hoàn thành bài thi trong điều kiện tốt nhất.

Đề thi môn TIẾNG ANH mã đề 404 Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất

Dựa vào đề thi minh họa môn Tiếng Anh - kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có thể thấy, kiến thức trong đề thi tham khảo bám sát với chương trình phổ thông. Số câu hỏi ở mức độ vận dụng thông hiểu chiếm khoảng 70%, vận dụng cao khoảng 30% trong tổng số 50 câu hỏi của đề thi Tiếng Anh – Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Cụ thể, khi phân loại cấu trúc đề thi theo các chủ đề, có thể dễ dàng nhận thấy ma trận đề thi môn Tiếng Anh Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được chia theo 8 chuyên đề cụ thể: Phát âm, Trọng âm, Ngữ pháp, Từ vựng, Câu giao tiếp, Kỹ năng đọc, điền từ, Kỹ năng đọc hiểu, Kỹ năng viết.

Các thí sinh hoàn thành môn Tiếng Anh trong chiều ngày 10/8. (Ảnh minh họa).

Cơ cấu điểm xét tốt nghiệp năm nay có sự thay đổi để đảm bảo công bằng, bình đẳng hơn. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp từ kỳ thi THPT Quốc gia là 70% và điểm tổng kết quá trình tích lũy THPT là 30%, nhằm đảm bảo tính chất của kỳ thi quốc gia. Thí sinh có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GD&ĐT, các trường dạy nghề cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích.

Thí sinh sẽ được cộng 2 điểm nếu đạt bằng giỏi với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp; cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp; cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.

Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm?

Xem thêm:

Theo Thùy Dương/SKCĐ