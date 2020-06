Động thái mới của SC Heerenveen liên quan đến tương lai Đoàn Văn Hậu

Mới đây, ông Gerry Hamstra - Giám đốc kỹ thuật của SC Heerenveen (Hà Lan) vừa công bố những cầu thủ sẽ phải chia tay SC Heerenveen trong kỳ chuyển nhượng tới. Đáng chú ý, trong số này không có tên của Đoàn Văn Hậu.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra cho biết các nhà quản lý của CLB đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng và tính toán nhân sự. SC Heerenveen hiện đang cần có 2 thủ môn mới, 1 trung vệ lệch trái, 1 tiền vệ tấn công và 1 tiền đạo.

Về những cầu thủ sẽ phải "ra đi", theo tờ Omrop Fryslan, sếp của SC Heerenveen đã xác nhận đó là các cầu thủ Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn, Bruijn, Botman, Halilovic và Odgaard.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen.

Việc cầu thủ người Việt Nam Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách này khiến dư luận hết sức bất ngờ.

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn. Hợp đồng của anh tại SC Heerenveen sẽ hết hạn sau ngày 30/6 này.

Sau một năm gia nhập, cầu thủ sinh năm 1999 mới chỉ được ra sân thi đấu 4 phút cho đội hình chính của SC Heerenveen tại cúp Quốc gia Hà Lan. Còn lại phần lớn thời gian của Đoàn Văn Hậu là ra sân trong đội hình dự bị, đội hình trẻ Jong Heerenveen.

Chỉ còn 2 tuần nữa là hết hạn hợp đồng, tuy nhiên phía Heerenveen vẫn chưa có động thái rõ ràng về việc để Đoàn Văn Hậu đi hay ở.



Ông Võ Lê Trung - TGĐ Công ty CP thể thao Hà Nội T&T cho biết, phía Heerenveen cũng khá thiện chí nhưng dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn khiến họ gặp khó khăn về tài chính. Dù Đoàn Văn Hậu đã rất nỗ lực nhưng rất khó để tạo ra một cú hích trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Đoàn Văn Hậu "tối cửa" ở lại SC Heerenveen

"Hợp đồng của Hậu và Heerenveen chỉ còn ít ngày, hy vọng đối tác của chúng tôi sớm đưa ra một bản hợp đồng cụ thể để hai bên cùng thương thảo", ông Trung cho biết.

Nhiều khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ phải trở về Việt Nam vì với hầu hết các đội bóng ở châu Âu, nếu muốn tái ký hợp đồng với cầu thủ nào đó, họ sẽ chủ động xúc tiến từ rất sớm, hiếm khi xảy ra trường hợp "nước đến chân mới nhảy".

Có lẽ đội bóng Hà Lan cũng đang rất cân nhắc về trường hợp của cầu thủ Việt Nam này.

Cơ bắp "khủng" của Đoàn Văn Hậu sau thời gian thi đấu tại Hà Lan