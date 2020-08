Lịch thi đấu VL World Cup 2022 đã chốt, ĐT Việt Nam cần gì khi gặp Malaysia?

Ngày 13/10, ĐT Việt Nam làm khách trước ĐT Malaysia. Ngày 12/11, thầy trò ông Park Hang-seo tiếp Indonesia tại Mỹ Đình. Ngày 17/11, ĐT Việt Nam khép lại hành trình tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu tại UAE.



ĐT Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (9 điểm, 5 trận), Thái Lan (8 điểm, 5 trận), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm, 5 trận).



Với những gì đã giành được, ĐT Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn giành quyền vào chơi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và suất dự Asian Cup 2023. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của Quang Hải và các đồng đội vẫn khá chông gai khi phải chạm trán 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp.





Trận gặp Malaysia sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với ĐT Việt Nam

Năm ngày trước khi tiếp đón ĐT Việt Nam, Malaysia sẽ làm khách tại UAE. Bất kể trận đấu ngày 8/10 có kết quả ra sao, ĐT Việt Nam vẫn cần phải có điểm vào ngày 13/10. Thắng là tốt nhất, còn không thì cũng phải hòa.



Trong trường hợp có 1 điểm trước Malaysia, ĐT Việt Nam cần bỏ túi 4 điểm nữa ở 2 trận gặp Indonesia và UAE là sẽ nắm trong tay cơ hội rất lớn giành vị trí nhất bảng G hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.



Nếu thắng cả Malaysia lẫn Indonesia, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng vô cùng rộng.



Nhưng nếu thua Malaysia, mọi khó khăn sẽ đổ ụp xuống đầu các chiến binh của mảnh đất hình chữ S. Bởi khi ấy, ĐT Việt Nam sẽ bị Malaysia và thậm chí cả UAE lẫn Thái Lan vượt mặt.



Lịch thi đấu các trận còn lại của bảng G

Ngày 8/10: Thái Lan vs Indonesia; UAE vs Malaysia

Ngày 13/10: Malaysia vs Việt Nam; Indonesia vs UAE

Ngày 12/11: Việt Nam vs Indonesia; UAE vs Thái Lan

Ngày 17/11: UAE vs Việt Nam; Thái Lan vs Malaysia