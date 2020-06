Hồ sơ vụ án: Gã trai bản hiếp dâm thi thể cô giáo mầm non rồi đào hố giấu xác ở ven rừng ma

Người phụ nữ xấu số rơi vào bẫy tội ác của Tới là chị Hà Thị Phượng (SN 1986, trú tại bản Nặm Pút, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn). Chị Phượng là giáo viên mầm non điểm trường bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn).

Một cán bộ điều tra kể lại, thời điểm bị bắt trông Tới vô cùng đáng sợ. Nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm luôn cúi gằm, đôi mắt trắng dã thỉnh thoảng lóe lên tia nhìn lạnh lẽo của Tới khiến người đối diện không khỏi cảm giác rùng mình, ớn lạnh.

Ngày 27/8/2018, Tới được mãn hạn tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hắn về địa phương trong tư thế hiên ngang, chẳng nể sợ, xấu hổ. Thời khắc Tới được trả tự do cũng chính là lúc vợ hắn bỏ đi lấy chồng khác.

Thời điểm Tới về quê thì cửa tan hoang, hắn trở thành kẻ lang thang, vô gia cư. Tới phải sang “ăn nhờ ở đậu” nhà bố đẻ là ông Vi Văng Tiêng. Những tưởng sau 2 lần vấp ngã hắn đã thức tỉnh phần nào để làm lại cuộc đời. Nhưng không, cứ hễ nhà ai sơ hở là hắn “thó”, khi thì con gà, lúc thì con chó, lâu lâu là cái nồi, cái mâm....

Chính lối sống theo bản năng, ngang tàng, thiếu đạo đức đã đẩy tới đến những tội ác tiếp theo. 2 tuần sau khi được trả tự do, hắn lại gây tôi. Liền một lúc hắn phạm đến 3 tội danh với tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm. Những tội này đáng sợ gấp hàng trăm lần 2 tội danh từng khiến hắn phải vướng vòng lao lý trước đó.

Thấy chị Phượng đi đến gần, Tới liền vẫy tay rối rít xin đi nhờ. Có lẽ từng giúp người đi đường lỡ bước nên chị Phượng dừng xe, sẵn lòng cho tới đi cùng. Nhưng không ngờ, lòng tốt của cô giáo trẻ đặt nhầm chỗ.

Khi thấy chị Phượng dừng hẳn xe chờ Tới ngồi lên thì hắn dùng hai tay túm cổ lôi đổ xe rồi kéo thẳng chị P. xuống ta-luy âm cách mặt đường khoảng 20m. Thấy chị Phượng không chống trả, Tới hùng hục kéo lê nạn nhân rồi rít qua kẽ răng: “Đưa tiền đây tao tha cho, nếu không giết”.

Chị Phương lúc này cố gắng dùng hết sức bình sinh tri hô người giúp đỡ, đồng thời ôm chặt chiếc túi xác đựng máy tĩnh. Thế nhưng, tiếng hét của chị bị lọt thỏm giữa trời đất mênh mông.

Xác định nạn nhân đã chết hẳn, Tới lạnh vứt xác lại rồi lên đường kéo chiếc xe máy mang xuống dựng chạnh xác nạn nhân. Nhìn thấy chị Phượng nằm bất động, quần áo xộc xệch, cơ thể lộ ra khiến dục vọng đề hèn của hắn trỗi dậy.

Gã cầm thú lao vào xé toạc quần áo nạn nhân rồi giao cấu với thi thể. Thỏa mãn thú tính hắn liền dùng con dao thủ sẵn trong người đào hố đẩy thi thể chị Phượng xuống, lấp đất, lấy lá cây phủ lên để che dấu tội ác.

Khi đến thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn), hắn mang máy tính của nạn nhân đi bán lấy 600.000 đồng rồi đi thẳng về xã Phiêng Phằn. Khi đi qua đoạn rừng ma ở ngã ba Nà Ỏ, Vì Văn Tới đi xe vào rừng ma nằm trên yên xe ngủ.

Đến 8h sáng hôm sau, Tới để xe máy ở đó rồi đi bộ về nhà bố đẻ ở bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn chơi, ăn cơm trưa như không có chuyện gì xảy ra.

Nói về gia đình cô giáo Phượng, tối hôm đó chờ mãi không thấy cô về nên chồng chồng con và gia đình đã gọi điện đến trường hỏi thăm. Phía nhà trường cho biết, cô Phượng đã về nhà khi các em học sinh tan học.

Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành nên người chồng huy động họ hàng, làng xóm đi tìm kiếm. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Mai Châu và Công an tỉnh Sơn La.

Nhận được tin báo, Công an đã phối hợp với gia đình cùng quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm chị Phượng. Tới khu vực quốc lộ 4G (huyện Mai Châu) thì phát hiện có nhiều dấu vết giằng co, nghi có thể chị Phượng bị mất tích từ vị trí này.

Công an đến tiến hành truy tìm đối tượng Tới. Đến khoảng 14h ngày 14/9/2013 thì bắt được tới đang ẩn náu tại nhà bố đẻ. Lúc bị bắt, Tới đang ngủ say.

Qua khám xét nhanh, Công an phát hiện có đăng ký xe của chị Phượng ở trong ví của Tới. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Tới cúi đầu nhận tội.



Tại cơ quan điều tra, Tới khai nhận toàn bộ tội ác và đưa cơ quan chức năng đến vị trí giấu xác chị Phượng. Cơ quan điều tra ngay lập tức tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong và bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng.

Cái chết oan uổng của chị Phượng khiến người dân vô cùng đau xót và cảm thấy căm phẫn trước hành vi táng tận lương tâm của Tới. Thời điểm đó, dư luận lên tiếng mạnh mẽ mong cơ quan chức năng xử Tới ở mức án cao nhất.

