Vướng phải scandal nhạy cảm nhưng không thể phủ nhận Jolie Nguyễn có gu thời trang cực hút mắt

Nếu chỉ xem xét cô nàng ở phương diện một fashionista thì không thể phủ nhận tài năng biến hóa cùng những món đồ thời trang của hoa hậu sinh năm 1997 này. Tài khoản Instagram với gần 500 nghìn lượt người theo dõi là nơi cô thể hiện gout thời trang của bản thân rõ nhất qua những bức ảnh đẹp không tì vết.

Cô nàng thường xuyên mix and match những món đồ hiệu đắt giá

Là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu bộ sưu tập “khủng” những món đồ hàng hiệu đắt giá cùng gout thời trang sành điệu, trước scandal Jolie Nguyễn được khá nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Chiếc áo Kenzo được cô nàng phối với phong cách ton sur ton tông cam rực rỡ

Jolie Nguyễn khéo léo khoe chiếc túi hot nhất nhì mạng xã hội Dior Saddle

Nằm trong bộ ba Rich Kids of Vietnam cùng với Tiên Nguyễn và Trinh Hoàng, Jolie Nguyễn được cộng đồng mạng gọi vui với cái tên “hoa hậu con nhà giàu”. Từ cá tính, điệu đà cho tới sang chảnh, Jolie Nguyễn luôn chinh phục những khán giả yêu thời trang bằng những tấm hình đẹp mê hồn khéo khoe thân hình bốc lửa.

Jolie Nguyễn trông cực sexy khi áp dụng trend scarf top

Thường xuyên là khách mời của những sự kiện đình đám tại Việt Nam, cô nàng hoa hậu “tai tiếng” chia sẻ một set đồ hoàn chỉnh thường có gi á lên tới cả tỷ đồng. Dù từng thừa nhận muốn trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, song hình tượng của một hoa hậu thời thượng, sành điệu và sang chảnh mọi lúc, mọi nơi luôn được Jolie Nguyễn ưu tiên hàng đầu.

Bộ váy dự tiệc đắt đỏ của Jolie Nguyễn

Theo Thanh Thùy/ SKĐS.