Học ngay cách mua đồ khi Crush đến ngày 'đèn đỏ' của La Vân Hi: Không gì có thể làm khó được anh!

Ngay từ khi lên sóng ngày 27/9, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã lập tức cuốn hút người xem bởi dàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc).

Ở những tập phim đầu, Viên Soái gây ấn tượng là một anh chàng điển trai, giàu có cùng mối tình chung thủy với cô bạn thanh mai trúc mã Giang Quân từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Viên Tổng còn rất tâm lý khi sẵn sàng đi mua... băng vệ sinh giúp Crush nhân ngày 'đèn đỏ'.

Khi Giang Quân ngủ quên trên xe, Viên Soái đã tranh thủ đi mua 'đồ con gái' giúp cô nàng. Lúc đầu, anh chàng phải lấy hết dũng khí bước vào siêu thị. Khi đứng trước quầy băng vệ sinh, Viên Soái còn đắn đo tự nhủ với lòng mình rằng: "băng vệ sinh có nhiều loại như vậy, đúng là khi nắm giữ được phụ nữ thì sẽ nắm giữ được cả thị trường".

Sau một hồi đắn đo không biết nên mua loại băng vệ sinh nào cho hợp lý, Viên Soái đã tiện tay nhặt hết tất cả các loại cho... ăn chắc trước ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ của hội chị em. Dù vẻ ngoài hơi 'độc mồm độc miệng' nhưng Viên Soái thực chất luôn quan tâm từng li từng tí đến Crush của mình.

Không chỉ khoác áo cho cô đỡ lạnh, lấy xe đưa về và mua băng vệ sinh, Viên Soái còn tâm lý đến mức pha trà gừng đường đỏ cho Giang Quân uống, đủ thấy mẫu 'bạn trai nhà người ta' ngọt ngào và chua đáo đến thế nào!





Phân cảnh Viên Tổng đi mua băng vệ sinh giúp Crush đã được MXH chia sẻ rầm rộ. Không ít chị em cảm thán: Đây đích thị là bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết! Nếu thanh niên nào còn chưa biết cách lấy lòng Crush thì hãy xem ngay Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương để học hỏi Viên Soái nhé.



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



