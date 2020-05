Long An: Đòn bẩy thị trường bất động sản từ cơ sở hạ tầng

Long An đang tập trung nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của các vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh, đây sẽ là động lực cho thị trường bất động sản tại địa phương này phát triển trong thời gian tới.

Nguồn gốc nguyên lí đòn bẩy của Ac-si-met đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” - ẩn dụ cho mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản, điểm tựa trong trường hợp này sẽ tốc độ đô thị hóa, lực tác động bên trái sẽ là thị trường bất động sản và lực bên phải là cơ sở hạ tầng Long An.

Cụ thể , những năm trước cơ sở hạ tầng Long An còn kém, hạ tầng giao thông bị hư hỏng nhiều, các tuyến đường giao thương thường hẹp dẫn đến tình trạng kẹt xe vào những dịp lễ, tết và chịu tải trọng khá thấp không thể thu hút những ngành công nghiệp lớn có tải trọng nặng để phát triển, sự bất cập của các trục đường chính liên kết các cụm công nghiệp và TP. HCM dẫn đến nhiều hạn chế cho ngành bất động sản địa phương.

Khu đô thị sân gôn West Lakes nằm cạnh sân gôn lớn nhất tỉnh Long An.

Bắt đầu từ giai đoạn 2015-2020, Long An triển khai dự án lớn “Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ sự phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm”. Danh mục này đầu tư 14 dự án giao thông cho các vùng kinh tế trọng điểm gồm Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa, Cần Đước.

Dự đoán đến năm 2030, Long An sẽ quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng hoàn thiện để hình thành, nâng cấp các loại đô thị trong tỉnh và Đức Hòa sẽ trở thành tiểu vùng trung tâm TP.HCM, là trục hành lang kinh tế lớn của thành phố theo Quốc lộ 22 gắn với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và sẽ là vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An.



Với điểm tựa là tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của Long An nói chung và Đức Hòa nói riêng cùng lực đẩy của hạ tầng giao thông hiện đại thì thị trường bất động sản Đức Hòa sẽ được nhấc bổng lên một tầm cao mới. Hiện tại, Đức Hòa là vùng kinh tế liền kề và giá mặt bằng còn khá rẻ so với TP.HCM nên thu hút khá nhiều lượt đầu tư bất động sản công nghiệp về đây phát triển dự án, đồng thời tạo động lực cho nền kinh tế địa phương phát triển.



Ngoài ra thì những dự án bất động sản phục vụ nhu cầu sống của con người cũng được phát triển theo. Do tình trạng dân cư đông đúc và khan hiếm quỹ đất trong TP.HCM nên thị trường bất động sản vùng ven được xem trọng và nhu cầu sống hướng về thiên nhiên của người thành phố mà các doanh nghiệp bất động sản đã triển khai những dự án dân cư xanh tạo chất lượng sống thoải mái, thư giãn tránh sự ngột nhạt, ô nhiễm. Điển hình là dự án Khu đô thị sân golf West Lakes do Trần Anh Group phát triển, nơi đây không chỉ mang lại không gian sống thư thái mà còn là chốn an tư tiện nghi của cư dân hiện đại.

Không gian xanh chuẩn quốc tế tại Đô thị sân golf West Lakes

Đô thị sân golf West Lakes là một trong những đô thị nằm trong quần thể sân golf lớn đạt chất lượng quốc tế với 27 lỗ lớn nhất tại Long An, dự kiến khi hình thành, nơi đây sẽ là đòn bẩy thu hút du lịch vô cùng lớn. Bởi, nằm trong dự án là hệ thống tiện ích đẳng cấp nổi bật, trong đó phải kể đến Công viên nước rộng lớn, đây cũng là công viên nước đầu tiên tại khu vực.



Sở hữu vị thế đắt giá ngay mặt tiền tỉnh lộ 822, là con đường gắn liền với trục đường huyết mạch của tỉnh, liên kết với các vùng lân cận như: Tây Ninh; Củ Chi; TP.HCM; các tỉnh miền Tây và cả cùng Đông Nam Bộ thông qua những tuyến đường chính khác gồm Quốc lộ 22, tỉnh lộ 782; TL7; QLN2, cao tốc TP.HCM – Trung Lương và cao tốc hình thành trong tương lai là Mộc Bài – TP.HCM

Có thể nói, với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, sở hữu một trong những sản phẩm tại Khu đô thị sân golf West Lakes không chỉ mang lại tiềm năng sinh lời nhanh mà còn là tài sản quý giá trong tương lai.

Sống tại Khu đô thị sân golf West Lakes, cư dân sẽ được chăm sóc trọn vẹn với những tiện ích đẳng cấp 5 sao từ giải trí đến giáo dục – y tế, ngoài ra, cư dân được trải nghiệm và chinh phục môn thể thao “quý tộc” golf ngay cạnh nhà. Cùng phong cách thiết kế các dãy nhà của đô thị cũng độc đáo dọc theo đường uốn lượn ôm sân golf vào lòng tạo nên không gian xanh chuẩn quốc tế đẳng cấp cho cư dân.

Hà Thi