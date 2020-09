Không chỉ quen đại gia Lx570, Vũ Ngọc Châm còn có quan hệ bất ngờ với chồng cũ Âu Hà My

Vũ Ngọc Châm và Nguyễn Trọng Hưng là 2 trong số nhiều cái tên gây chú ý trong thời gian gần đây. Nếu như Vũ Ngọc Châm từng chia sẻ được đại gia Lexus LX570 trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế tán tỉnh thì Nguyễn Trọng Hưng lại là nhân vật chính trong vụ lùm xùm ly hôn với vợ cũ Âu Hà My.

Cụ thể, mới đây Vũ Ngọc Châm - Quán quân The Look 2017 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có liên quan đến ông chồng trong đoạn clip đánh ghen hot nhất MXH những ngày qua. Theo cô nàng chia sẻ, đại gia Lexus Lx570 từng theo đuổi mình nhưng lại bị cô nàng ghét cay ghét đắng vì 'thích tỏ ra nguy hiểm, mắt lúc nào cũng hau háu sợ dã man'. Khi xem clip, cô bất ngờ nhận ra người quen và liền 'bóc phốt' ông chồng.

Vũ Ngọc Châm bóc phốt ông chồng LX570



Trong khi đó, Nguyễn Trọng Hưng lại từng bị vợ cũ Âu Hà My bắt quả tang ngoại tình, tố sống bội bạc. Sau khoảng thời gian dài im lặng, nam diễn viên bất ngờ tố ngược vợ cũ, khẳng định cô cắt ghép clip, giả vờ mang thai , xâm phạm quyền riêng tư gia đình chồng và yêu cầu cô phải lên tiếng đính chính, xin lỗi công khai.

Và quả thật, thế giới quá nhỏ bé khi mọi người phát hiện ra, Vũ Ngọc Châm và Nguyễn Trọng Hưng có quen biết với nhau. Tất cả đến từ một bình luận dài cả cây số của Quán quân The Look 2017 dưới một bài đăng của Nguyễn Trọng Hưng.

Bình luận dài của Vũ Ngọc Châm

Theo người đẹp, sau bài đăng đầu tiên của Âu Hà My , cô cảm thấy bạn mình đã sai và thậm chí có một cái nhìn hoàn toàn khác. Thế nhưng, sau đó cô nàng lại cảm thấy may mắn vì nhiều lý do khác nhau như điểm tối trong bài bóc phốt hay phong cách ăn mặc của nữ giảng viên.

Bên cạnh đó, Vũ Ngọc Châm còn chỉ ra cái sai của Nguyễn Trọng Hưng: "Chỉ có cái sai là nên ly hôn thủ tục xong xuôi hết rồi mình quen người khác sẽ đỡ bị nói là mình ngoại tình với phản bội. Còn thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng: khi 2 bên đã hết tình cảm, đã ly thân chia tay trước mặt 2 bên gia đình rồi thì không ai còn ràng buộc tình cảm với ai nữa, chỉ còn là 1 tờ giấy thôi".

Hóa ra cả 2 là bạn bè với nhau

Cuối phần bình luận, cô còn gửi lời chúc: "Tôi chúc ông may mắn lần sau vậy" và tag Nguyễn Trọng Hưng, được anh chàng đáp trả: "Cảm ơn bà nhé! Thật sự cũng là bài học để đời bà ạ".

Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992, cô là một hot girl được nhiều người biết đến sau chương trình đồng hành cùng "World Cup 2014" của VTV. Tên tuổi của Vũ Ngọc Châm càng được nhiều người biết đến sau khi đóng vai nữ chính trong MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP.



Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được nhiều người biết đến với danh xưng 'hot boy'. 9x được biết đến là một người đa tài, vừa nhảy giỏi lại có khả năng làm đạo diễn, MC và làm kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ