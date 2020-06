Mùa hè nắng nóng tiết mồ hôi nhiều, thử ngay 10 loại thực phẩm sau để cơ thể bớt bốc mùi khó chịu

Có nhiều nguyên nhân gây ra mùi cơ thể nhưng thực phẩm ăn vào hàng ngày có thể góp phần giảm bớt tình trạng này. 10 loại thực phẩm sau có tác dụng giảm tiết mồ hôi, ngăn tạo ra mùi cơ thể khó chịu.



Mùa hè nhiều người chọn uống bia để giải khát và nhậu nhẹt bù khú. Nhưng chắc nhiều người nhận ra sau khi uống bia cơ thể bốc ra mùi cồn nồng nặc qua từng lỗ chân lông, kết hợp với mồ hôi thì ôi thôi các cô nàng tránh xa cả trăm mét. Thay vào đó hãy giải khát bằng nước mát để giúp loại bỏ độc tố, bù nước cho cơ thể.



Sữa tươi dù giàu dinh dưỡng nhưng chứa thành phần choline khiến cơ thể bài tiết ra mồ hôi có mùi khó chịu. Thay vào đó hãy ăn sữa chua vừa cung cấp lợi khuẩn lại nhiều vitamin D giúp chống lại vi khuẩn trong miệng, giảm hôi miệng.



Tương tự như uống bia, khi uống rượu từng lỗ chân lông toát ra mùi cồn mà dù cách xa cả mét bạn vẫn ngửi thấy. Hãy uống nước chanh để giải độc và thanh lọc cơ thể, sạch miệng và đường ruột cho hơi thở thơm tho.



Uống trà thay vì cà phê

Nhiều người có thói quen thưởng thức cà phê vào buổi sáng cho tỉnh táo. Các chuyên gia cho rằng so với cà phê, uống trà tốt hơn nhiều bởi cung cấp thành phần chống oxy hóa dồi dào và ít mùi hơn, thậm chí mùi của trà bao giờ cũng thơm tho hơn. Cà phê và các loại đồ uống có chứa caffein đều gây ra mùi hôi cơ thể.



Nên ăn trái cây như táo và cam



Trong táo có tính axi tự nhiên như một "chất tẩy rửa" chống hôi miệng. Còn các loại trái cây có múi như cam, bưởi giàu vitamin, mọng nước lại ngọt và có mùi thơm đặc trưng, giúp bạn chuyển hóa mùi cơ thể hữu hiệu.



Súp lơ có chứa choline - một chất dinh dưỡng giống như vitamin B, dù rất có lợi nhưng chất này gây ra mùi hôi cơ thể.



Tương tự, thành phần choline trong bí ngô được chuyển hóa thành trimethylamine trong quá trình tiêu hóa, tích lũy trong cơ thể gây ra mùi khó chịu.



Măng tây dù rất tốt cho cơ thể nhưng chứa các axit sau khi tiêu hóa tạo thành hợp chất lưu huỳnh gây ra mùi cơ thể. Trong khi cần tây giúp cơ thể giải phóng pheromone, tạo ra một mùi hương dễ chịu hơn, khiến bạn có vẻ hấp dẫn hơn với người khác giới.



Bạch đậu khấu+quế thay vì tỏi - hành tây



Dù cùng là gia vị tạo mùi giúp hương vị món ăn hấp dẫn hơn nhưng bạch đậu khấu và quế có mùi tươi mát và dễ chịu kéo dài. Trong khi đó, hành tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được chuyển hóa và đào thải chủ yếu qua các lỗ chân lông gây ra mùi cơ thể nồng nặc.



Theo Brightside, quá trình tiêu hóa cá, cơ thể bạn không tiết ra mùi khó chịu như khi tiêu thụ thịt đỏ. Đặc biệt nếu bạn có kế hoạch hẹn hò thì nên ăn cá hơn là ăn thịt đỏ, vừa dễ tiêu hóa lại còn hạn chế mùi cơ thể.



Hạt cà ri giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố gây mùi hôi ra khỏi cơ thể. Trong khi hạt bí ngô chứa hàm lượng choline cao là thủ phạm gây ra mùi cơ thể khó chịu.

Your browser does not support HTML5 video.

6 loại nước uống giải nhiệt mùa hè