Nam thanh niên đánh chết người tình đồng tính của mẹ vì bị đổ tội trộm chó

Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, đơn vị đang truy bắt đối tượng Phan Tấn Thịnh (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) để điều tra về cái chết của người phụ nữ tên H.T.T.T. (31 tuổi, người tình đồng tính với mẹ Thịnh).

Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người phụ nữ bị đánh gục và sau đó tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là chị T. và người liên quan số 1 là Thịnh.

Theo nhân chứng sống gần nhà Thịnh, mẹ đối tượng này và chị T. sống chung với nhau trong căn nhà ở đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo. Chị T. và người tình nuôi 9 con chó trong nhà để làm cảnh. Đến tối 10/6 phát hiện mất một con chó nên cả hai xảy ra cãi vã.

Chị T. cho rằng con trai của người tình đồng tính (là Thịnh) đã ăn cắp chó rồi mang đi bán lấy tiền ăn tiêu nên xảy ra mâu thuẫn với Thịnh. Khoảng 23h45 cùng ngày, mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Theo hình ảnh được một máy quay an ninh ghi lại thì trong lúc Thịnh đứng nghe điện thoại , chị T. bất ngờ lao đến cầm viên gạch ném mạnh vào đầu Thịnh. Ngay lập tức Thịnh đánh trả khiến chị T. ngã xuống.

Một lúc sau hàng xóm phát hiện chị T. nằm bất tỉnh cách hiện trường khoảng 400 mét. Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng nên không qua khỏi.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Nghi phạm Phan Tấn Thịnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

