Tin buồn: Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ngày 7/8, hưởng thọ 89 tuổi

Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc Sức Khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần lúc 2h52 ngày 7/8/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng, truy điệu, an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí từng giữ nhiều vị trí công tác trong Quân đội , đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân VN; được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII); đại biểu Quốc hội khóa X.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng (12/1997-4/2001), đồng chí đã hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo của mình. Đồng chí đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo và nhân dân trong cả nước gây dựng, phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu trả lời PV trước Hội nghị trung ương 6

Theo Phương Hoa/SKCĐ