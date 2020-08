`Rap Việt`: Những khoảnh khắc tấu hài của MC Trấn Thành khiến khán giả cười bò vì mức độ lầy lội

Chỉ sau tập đầu lên sóng, chương trình "Rap Việt 2020" đã gây tranh cãi khi Trấn Thành là gương mặt ban tổ chức "chọn mặt gửi vàng" vào vị trí MC. Bên cạnh những lời khen ngợi sự dẫn dắt linh hoạt, hóm hỉnh của Trấn Thành là không ít bình luận bày tỏ sự thiếu hài lòng với sự xuất hiện của nam MC này.

Dù không có chuyên môn về rap nhưng Trấn Thành vẫn được đội ngủ sản xuất lựa chọn cho vị trí MC.

Những ý kiến phản đối cho rằng Trấn Thành không hề có chuyên môn về rap, dẫn đến việc anh nói nhiều câu bị "hớ", thậm chí hài hước quá đà. Tuy nhiên sau 3 tập phát sóng, Trấn Thành đã dần chứng tỏ cho khán giả chính những câu nói đùa hóm hỉnh của anh chính là điểm nhấn để chương trình trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.

Mỗi khi kết thúc một tập mới lên sóng, những câu bông đùa hóm hỉnh của Trấn Thành lại phủ sóng khắp các trang mạng xã hội , khiến khán giả không khỏi cười bò bởi mức độ "lầy lội" của chàng MC top trending.

Không ngại trêu tình địch cũ ngay trên sóng truyền hình

Ngay trong tập 1 "Rap Việt", Trấn Thành đã gây bất ngờ khi chủ động nhắc đến tên Tiến Đạt ngay trên sóng truyền hình. Cụ thể, có một thí sinh tên Tiến Thành bước ra sân khấu và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả MC lẫn dàn HLV.

Sau đó, Trấn Thành vội hỏi thí sinh này rằng: "Bạn là mix giữa Trấn Thành và Tiến Đạt đó hả". Ngay sau câu nói đó, cả trường quay đều cười ngất, riêng thí sinh Tiến Thành thì bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khoảnh khắc trêu đùa thí sinh Tiến Thành, nam MC đã có nhắc tới tình địch cũ là rapper Tiến Đạt.

Chưa dừng lại ở đó, tập 2 chương trình lại tiếp tục chứng kiến khoảnh khắc chàng MC "trêu ngươi" tình cũ của vợ ngay trên sân khấu. Trong khoảnh khắc giao lưu với thí sinh R.I.C, MC Trấn Thành hài hước cho biết: “Em tên Tiến Đạt nhưng hy vọng em không phải họ Đinh”. Chàng trai sau đó nhanh nhảu trả lời: “Không, em họ Trần”. Phút giao lưu hài hước trên sân khấu của cả hai khiến dàn rapper và khán giả bật cười lớn.

Cà khịa dàn huấn luyện viên và ban giám khảo cực nhây

Trong tập 3 "Rap Việt", MC Trấn Thành và giám khảo Rhymastic đã có màn "song kiếm hợp bích" giả giọng, nhái phong cách của các vị huẩn luyện viên khiến khán giả cười bò vì quá giống. Cộng đồng mạng ngay lập tức chia sẻ rầm rầm và trêu đùa rằng không biết họ đang xem "Rap Việt" hay "Thách thức danh hài" vì mức độ hài hước của MC và dàn giám khảo, huấn luyện viên quyền lực.

Trấn Thành "cà khịa" Suboi cực nhây khiến khán giả được một tràng cười sảng khoái.

Những khoảnh khắc "hỏi xoáy đáp xoay" cùng thí sinh

Trong tập 1, khi lần đầu gặp gỡ thí sinh AK49 đến từ Bình Dương , với phong cách thời trang lạ mắt khiến Trấn Thành phải ngỡ ngàng: “Cho tôi hỏi, em có thi lộn chương trình không, đây là rap chứ đâu phải hài đâu mà em mặc đồ như Trường Giang vậy nè?”.

Nhìn vào thí sinh AK49 Trấn Thành không khỏi nhớ đến người bạn Trường Giang.

Trấn Thành sau khi nhìn thấy bộ trang phục đậm chất miền Tây Nam Bộ của rapper Ricky Star cũng đã hóm hỉnh trêu đùa gọi anh chàng rapper là "chú Sáu" khiến khán giả cười lăn lộn. Ngay sau đó chàng MC còn nhanh chóng hòa nhịp với thí sinh trong đoạn rap nổi tiếng "Cho hỏi mấy giờ rồi vậy cà? Anh taxi à anh taxi ơi" chuẩn beat đến từng nhịp.

Nam MC đặt nickname thân thương cho Ricky Star là chú Sáu.

Đúng như lời khen của những đồng nghiệp cùng chương trình Wowy và Hoàng Touliver, MC Trấn Thành là sự lựa chọn thích hợp nhất để đưa "Rap Việt" chinh phục nhiều đỉnh cao mới trong tương lai. Việc chương trình liên tục phá vỡ kỉ lục về lượng người xem không thể không kể tới công lao của chàng MC quốc dân Trấn Thành.

