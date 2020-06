Phú Đông Group tổ chức ký kết hợp tác phát triển với 15 đơn vị

Với thông điệp: We Build Better – Xây dựng tốt hơn mỗi ngày, Phú Đông Group với lợi thế sẵn có là hoạt động xây dựng sẽ tiến hành hợp tác cùng các đối tác chiến lược, để hợp sức, kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất.

Tại Lễ ký kết, Phú Đông Group tiến hành ký kết với 15 đơn vị, là những doanh nghiệp hàng đầu về nhiều lĩnh vực như: Tài chính ngân hàng, Tư vấn thiết kế, Cung ứng vật liệu xây dựng và Dịch vụ.

Buổi lễ được diễn ra dưới sự chủ trì bởi PGĐ Phú Đông Group



Các đối tác chiến lược của Phú Đông Group bao gồm:



1. Công ty TNHH Hafele Việt Nam

2. Công ty TNHH Kohler Việt Nam

3. Công ty TNHH RITAVO

4. Công ty TNHH BPWIN Việt Nam – Cung cấp thang máy Hitachi Nhật Bản

5. Công Ty Cổ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) – Cung cấp máy lạnh Daikin

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức

7. Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Sài Gòn

8. Công ty cổ phần công nghệ Homa Technologies JSC – Cung cấp thiết bị nhà/ tòa nhà thông minh

9. Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang

10. Công ty Cổ Phần Lecmax Sài Gòn – Cung cấp cửa thép chống cháy

11. Công Ty TNHH LETA Việt Nam

12. Công ty Cổ Phần Thiết Kế Nội Thất Icon

13. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phần mềm xây dựng RDS

14. Công ty TNHH Unique L&A – Thiết kế landscape

15. Be FIT Yoga & Fitness



Phú Đông Group là hệ thống tập hợp 14 công ty thành viên, công ty liên kết và hoạt động hơn 40 năm trong lĩnh vực xây dựng và 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Phú Đông Group hoạt động trên 5 lĩnh vực: Bất động sản; Xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng; Giáo dục; Du lịch.

Cú bắt tay lịch sử giữa Phú Đông Group với 15 đối tác



Phú Đông Group chọn khác biệt để tạo nên dấu ấn vượt bậc trong lĩnh vực bất động sản thông qua việc kiến tạo nên những sản phẩm tốt nhất, có giá trị gia tăng vượt trội theo thời gian. Các dự án Phú Đông Group đã, đang và sẽ triển khai: Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Lotus Kindergarten, Phú Đông Central, Phú Đông Sky Garden… Đây là mẫu căn hộ với concept mới để áp dụng cho các dự án trong tương lai của Phú Đông Group.



Căn hộ mẫu mới đánh dấu sự đột phá trong thiết kế và tối ưu không gian sống với tổng diện tích sử dụng là 104 m2 gồm 2 tầng (tầng dưới 65 m2- tầng trên 39 m2) bố trí gồm 3 phòng ngủ và 2WC đảm bảo không gian sinh hoạt thoải mái cho gia đình 2-3 thế hệ.

Đặc biệt, công trình căn hộ mẫu mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm không gian sống vượt trội cho khách hàng nhờ vào việc áp dụng hệ thống tích hợp quản lý thông minh AI 4.0, chế độ khóa vân tay và mã số cảm ứng đảm bảo tính an toàn và tiện lợi khi sử dụng.



Căn hộ mẫu mới của Phú Đông Group sử dụng được trang bị các thiết bị nội thất cao cấp từ các đối tác chiến lược như Hafele, RitaVo, Homa, Icon,…

Phú Đông Group dự kiến sẽ công bố ra thị trường dự án mới Phú Đông 3 vào quý 3/2020. Dự án Phú Đông 3 tọa lạc tại đường An Bình, phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (cách đường Phạm Văn Đồng 700 m).



Quy mô: Dự án có diện tích hơn 6.000 m2, cao 27 tầng gồm 01 tầng hầm, 04 tầng TMDV & tiện ích, 23 tầng căn hộ.



Tổng số căn hộ 640 căn gồm các loại: căn hộ 2PN, Sky PentStudio, SkyPentVilla, tất cả các căn hộ đều đảm bảo có ít nhất 2 mặt thoáng để đón nắng và gió tự nhiên.



Tiện ích: Phú Đông 3 hứa hẹn là một "ốc đảo xanh" độc đáo với hệ thống tiện ích nội khu vượt trội và tiện nghi như: Siêu thị, TTTM, Phòng tập thể thao , Sky Lounge, sky garden, hồ bơi nước ấm tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, BBQ garden,…



Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, hệ thống an ninh 3 lớp, đảm bảo an toàn cho cư dân.

