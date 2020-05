Từ chuyện tình ở “Tổ bán báo xa mẹ” đến cuộc sống thành đạt của vợ chồng chủ tiệm bánh ngọt ở Hà Nội

Nhớ lại những ngày thơ bé cơ cực chị Lê Thị Thanh (SN 1976, quê Vĩnh Phúc) kể, những năm 90 của thế kỷ trước, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khóm mồ côi bố nên 10 tuổi chị đã theo người quen xuống Hà Nội kiếm kế mưu sinh. Ở nơi “đất khách quê người” chị làm đủ mọi thứ việc, miễn sao người ta cho miếng cơm ăn với vài đồng bạc lẻ là được. Một lần nọ chị em bạn bè cùng hoàn nói rằng, về “Tổ bán báo xa mẹ” của vợ chồng bác Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh ở số 13 Ngô Văn Sở (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi bán báo sẽ có tiền, có cơm ăn không phải rơi vào cảnh bữa đói bữa no như này nữa.

Theo bạn bè, chị Thanh đi đến nhà vợ chồng bác Tiến – Oanh xin gia nhập đội quân bán báo. Tại đây chị Oanh mới biết, có hàng trăm cảnh đời nheo nhắt như chị. Người thì mồ côi cả bố lẫn mẹ, người thì bị mẹ bỏ rơi… Cũng tại Tổ bán báo xa mẹ, chị gặp được “định mệnh” của cuộc đời mình, đó là anh Nguyễn Minh Phú SN 1973, quê Hà Nam). Anh Phú cũng là một thành viên của tổ bán báo. Ban đầu họ nói chuyện, giúp đỡ nhau chỉ vì chung cảnh ngộ. Lâu dần, họ biến tình bạn đơn thuần thành tình yêu. Đến năm 1994, chị Thanh đưa anh Phú về quê tổ chức đám cưới. Sau đó chị có bầu và khi con gái đầu lòng tròn 3 tháng, vợ chồng lại đưa con về Hà Nội nhờ ông bà Tiến – Oanh cưu mang.

Mẹ con chị Thanh khi còn ở tổ bán báo

Hết ở cữ, chị Thanh mở quán nước chè ngay cửa nhà ông Tiến còn anh Phú ra sân bay Nội Bài bán báo. Một thời gian sau, hai vợ chồng gom góp được chút vốn nhỏ nên dọn ra thuê ngoài, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập. Anh Phú từng tâm sự với vợ, thời điểm vợ chồng khó khăn, bác Tiến giúp đỡ nhiều. Nhưng rồi cũng phải đi bằng đôi chân của mình, bởi không thể ỉ lại vào vợ chồng bác cả đời được.

Về phần anh Phú, nhờ có tài giao tiếp nên anh từ “cậu bé” báo báo dạo trở thành đầu mối phân phối báo. Anh xuống tận nhà in nhập báo rồi giao lại cho “hệ thống” của mình. Tuy lãi lời chẳng được bao nhiêu nhưng số lượng báo tiêu thụ lớn nên cũng được. “Hà Nội thập niên 90, người bán hàng rong rất đông. Mỗi ngày, tôi giao được hơn 10 vạn tờ báo. Ngày nắng cũng như mưa, cứ 4 giờ sáng tôi rời khỏi nhà, rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng, chở chồng báo cao hơn cả đầu người đến tay người bán lẻ”, anh Phú kể.

Con gái mỗi ngày một lớn khôn mà công việc bán báo không mang lại mấy lợi nhuận nên tranh thủ ngoài ra nhập báo, giao báo, anh Phú còn xoay sang đủ thứ nghề khác từ buôn nhãn, vải lên cửa khẩu, buôn đồ gia dụng Trung Quốc, tranh treo tường về dưới, máy xoa bóp, quần áo… Thời điểm đó, người ta nói “một nghề thì sống đống nghề thì chết”, anh Phú thấy nó vận đúng vào thân mình. Bởi dù đã xoay cả chục thứ nghề mà thu nhập của gia đình vẫn bếp bênh.

“Tôi thấy người ta buôn hoa quả thắng đậm, tôi cũng gom vốn đi buôn nhãn, buôn vải trên Bắc Giang. Vậy mà đúng năm tôi buôn thì vải được mùa, hàng bị ép giá thấp, tôi phải ăn ngủ trên cửa khẩu hàng tuần trời, đến khi tìm được mối bán thì vãi trên xe đã thối hỏng hết. Chuyến buôn đó thất thu, tôi ôm hai bàn tay trắng về nhà. Được cái vợ tôi là người thấu hiểu, biết chồng thất bại cũng tiếc của lắm nên chỉ động viên rồi nói cùng nhau vượt qua cơn bĩ cực này”, anh Phú nhớ lại những năm tháng chật vật kiếm kế mưu sinh.

Vợ chồng chị Thanh tại một cửa hàng bánh của gia đình

Sau đó, nhờ có người quen chị Thanh xin được vào trường dạy nghề học làm bánh. Kết thúc khóa học cũng đúng thời điểm một khách sạn cao cấp ở Hà Nội tuyển người nên chị Thanh may mắn được chọn đúng đợt đầu tiên vì là một trong những thợ mới ra trường có tay nghề tốt nhất. Vài năm sau, đút rút được kinh nghiệm, vợ chồng đi đến quyết định táo bạo, chị Thanh xin nghỉ việc. Mặc dù thời điểm đó thu nhập của chị tại khách khá cao. Hai vợ chồng ra nghề tay trắng, vay mượn thêm an hem bạn bè thì mở được tiệm bánh trên phố Mã Mây. Vợ làm bánh, chồng quản lý, tiếp thị kênh bán hàng… Sau thắng lợi đầu tiên, anh chị lại vay mượn mở thêm cửa hàng ở phố Đội Cấn. Ai ngờ lần này làm ăn thất bại, vợ chồng lỗ đến 300 triệu. Nợ nần chồng chất khiến cả hai vợ chồng suy nghĩ bạc cả tóc.

Đến nay, trong mắt mọi người, vợ chồng chị Thanh là cặp vợ chồng thành đạt. Chia sẻ là cuộc hôn nhân của mình chị kết lại: “Vợ chồng tôi không chỉ gắn bó với nhau bằng tình yêu mà còn có chung tuổi thơ chật vật, đi bán báo rong trên đường phố Hà Nội cách đây 30 năm. Và bây giờ là cuộc hôn nhân hạnh phúc”.

