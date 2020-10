1 ngày sau khi công bố điểm chuẩn: Gần 200 trường Đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1

Dựa theo thống kê sơ bộ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây, kết quả xét tuyển đại học đợt 1 ghi nhận tổng cộng 161 đơn vị tuyển sinh đã tuyển đủ số chỉ tiêu tuyển sinh đại học đợt 1. Nếu tính mức đạt 70% chỉ tiêu tuyển sinh, con số này lên tới 205 đơn vị, chiếm tổng cộng 66,55% tổng số đơn vị tuyển sinh trên địa bàn cả nước.

Gần 200 trường Đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1

Con số này cho thấy, công tác tuyển sinh năm học 2020 đã hoàn thành các tiêu chí nhanh gọn, thuận lợi, nhẹ nhàng và hiệu quả, điều này đã giảm được áp lực cho các đợt tuyển sinh bổ sung, tuyển sinh đợt 2,...

Sau kết quả xét đợt 1, có khoảng 83 trường (chủ yếu là các trường ngoài công lập, các trường thuộc tỉnh, các trường ở vùng sâu, vùng xa, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non) chiếm tỷ lệ 26,95% các trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50% sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 15/10/2020 cho đến hết năm 2020, sau đó báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 28/2/2021.

Năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học , cao đẳng là 642.945, giảm 1,46% so với năm 2019. Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là gần 2,5 triệu, giảm 3,14% so với năm 2019. Tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng sư phạm đến khi xét tuyển là 567.929. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 351.849, xét tuyển bằng các phương thức khác là 216.080 chỉ tiêu.

Thí sinh thót tim chờ kết quả điểm chuẩn các trường Đại học

Theo Thùy Dương/SKCĐ