Hà Nội phát hiện 1 người test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, vừa từ Đà Nẵng trở về

Theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm, trường hợp này là nam, 15 tuổi, có địa chỉ tại tổ dân phố Ngang, phường Đại Mỗ. Qua rà soát, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính.

Ngay khi có kết quả, quận đã rà soát lịch trình của trường hợp nghi nhiễm này. Cụ thể, từ ngày 23-26/7, người này đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình ở quận Sơn Trà, Khách sạn Ocean Haven, đi thăm quan Bà Nà Hill, núi Thần Tài, phố cổ Hội An, đi xe khách cùng nhà xe Duy Tuấn.

Khai báo y tế với người về từ Đà Nẵng tại phố Lò Đúc, Hà Nội

Từ ngày 27/7-29/7, người này về nhà tại Đại Mỗ, không đi đâu chỉ tiếp xúc với người trong gia đình (05 người). Đến chiều tối 29/7, người này ho, đau rát họng, không sốt, được Trạm Y tế Đại Mỗ lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính.

UBND phường Đại Mỗ đã ban hành Quyết định cách ly tại nhà 04 trường hợp còn lại tiếp xúc trực tiếp với ca nghi ngờ nêu trên. Trung tâm Y tế và Trạm Y tế phường đã phun khử khuẩn toàn bộ nhà của trường hợp này và các khu vực liên quan.

Từ ngày 30/7, Hà Nội bắt đầu thực hiện test nhanh với người từ Đà Nẵng trở về. Ông Trương Quang Việt – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết đã triển khai việc xét nghiệm nhanh tới phường và quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đang có 80.000 mẫu test nhanh COVID-19 đủ để cung cấp cho các quận, huyện, xã, phường thực hiện test nhanh phát hiện người nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng. Cũng theo ông Trương Quang Việt tới ngày 29/7, các quận, huyện cập nhật là 21.000 người trở về từ Đà Nẵng, nhưng đến sáng 30/7 con số này đã tăng lên 32.000 người.

Trong đợt xét nghiệm diện rộng này, Hà Nội sử dụng bộ sinh phẩm test nhanh bằng phương pháp elisa này sử dụng xét nghiệm huyết thanh học dùng để phát hiện kháng thể ở người có thể đã nhiễm SARS-CoV-2 có độ nhạy, độ đặc hiệu tốt so với các test nhanh hiện có. Mặt khác, phương pháp này cho phép xét nghiệm nhiều mẫu bệnh phẩm cùng lúc.

Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ. Video: VTV