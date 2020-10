Diễn biến tình hình mưa lũ tại miền Trung: Huế ghi nhận ít nhất 1 người tử vong, 4 người bị thương

Cụ thể, ông Dương Phước Hải, sinh 1989, trú tại Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, bị chết do lật thuyền khi đi bắt chim tại Hồ Bàu Sen vào ngày 7/10; 4 người bị thương trú tại huyện Phong Điền, đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

1 người tử vong, 4 người bị thương do mưa lũ tại Huế

Quốc lộ 1A cũng bị tắc tại cầu vượt Thủy Dương do bị ngập nặng. Mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế từ 0,2 - 0,7m. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai phương án, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; nghiêm cấm các phương tiện giao thông lưu thông tại các tuyến đường bị ngập lụt.

Do ảnh hưởng của triều cường, có 9 km bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng, tập trung ở các đoạn qua các xã Giang Hải, Phú Thuận, Phú Diên, Phú Hải huyện Phú Vang và xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Đoạn bờ sông Hương qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà bị sạt lở với chiều dài khoảng 50 m. Một số công trình thủy lợi ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới bị hư hỏng, kênh mương bị bồi lấp. Mưa lũ cũng làm hư hại hàng trăm héc-ta hoa màu ở huyện Phú Vang và Quảng Điền, hàng trăm héc-ta nuôi thủy sản bị ngập.

Nhiều ngôi nhà bị ngập nặng tại Huế

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo: Từ ngày 11/10, tình hình mưa lớn ở Thừa Thiên - Huế còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Hiện mực nước trên sông Hương tại Trạm Kim Long dưới báo động 2 là 0,41m; sông Bồ tại Trạm Phú Ốc dưới báo động 3 là 0,07m; sông Tả Trạch tại Trạm Thượng Nhật dưới báo động 1 là 0,21m. Triều cường và sóng cao nên khả năng thoát lũ chậm. Mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, các chủ đập, chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai phương án đảm bảo hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ đang thi công và hồ chứa nhỏ.

Mưa lũ gây thiệt hại ở miền Trung

Theo Thùy Dương/SKCĐ