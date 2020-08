10 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và được xuất viện

Trong số 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh thì có có 9 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Ngoài ra còn có 4 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đà Nẵng cũng được công bố khỏi bệnh.

Quảng Nam vừa công bố thêm 10 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh

Tuy nhiên cũng trong ngày hôm qua 29/8, Việt Nam ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 và ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới tại Việt Nam. Trong đó có 1 ca tại Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh từ Đức về được cách ly ngay tại Bình Dương

Như vậy ở Việt Nam hiện nay có tổng cộng 1040 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 32 ca đã tử vong.

Theo Phương Hoa/SKCĐ