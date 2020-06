10 cách giảm cảm giác thèm ăn cho cô nàng giảm cân mà suốt ngày đói bụng

Đừng để đảm cảm giác thèm ản phá hoại công sức giảm cân của bạn. Hãy khống chế chúng bằng 10 cách sau đây, đều là những mẹo nhỏ hay thực phẩm quen thuộc.



1. Kết hợp thực phẩm với bạc hà



Nghiên cứu cho thấy, hương bạc hà có khả năng giảm cảm giác thèm ăn khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn thường ngày. Chưa kể loại rau thơm này cực kỳ kích thích vị giác, cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái từ trong miệng.

2. Bổ sung hạt chia



Hat chia vốn là thực phẩm hàng đầu trong Hat chia vốn là thực phẩm hàng đầu trong Thực đơn giảm cân của các cô nàng. Loại hạt này giàu chất xơ, có tác dụng tăng cảm giác no, ức chế cơn thèm ăn mà còn rất tốt cho Sức Khỏe và hệ tiêu hóa.

3. Ăn thực phẩm cay



Thực phẩm cay nóng chứa nhiều capsaicin có tác dụng hạn chế cảm giác thèm ăn. Vị cay khiến người ta phải nhai liên tục để nghiền nát thức ăn, vừa thúc đẩy quá trình trao đổi chất còn đốt cháy nhiều calo hơn.

4. Ăn táo mỗi ngày



Táo cũng là loại trái cây không thể bỏ qua với người giảm cân. Táo giàu pectin, chất xơ, chỉ cần ăn một quả táo bạn có thể thay thế cả bữa ăn, quên luôn cảm giác thèm ăn.

5. Ăn sôcôla đen



Nhiều người đẹp chọn sôcôla đen là món ăn vặt vừa giúp giảm cân mà còn là thực phẩm giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả. Thành phần caffeine có trong sôcôla đen có tác dụng đốt cháy chất béo. Mặt khác, axit stearic làm châm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no.

6. Uống nhiều nước



Uống nhiều nước không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn tăng cảm giác no và ngăn sự thèm ăn. Chỉ cần uống 1 - 2 ly nước sẽ giúp bạn dung nạp ít calo hơn.

7. Uống trà



Ngoài uống nước lọc thì uống trà cũng có tác dụng với việc giảm cân. Trong trà có chứa kích tố catechomine, có khả năng phá vỡ sự ngon miệng, giảm hương vị món ăn và giảm cảm giác thèm ăn.



8. Tinh dầu bưởi



Thành phần nootkatone là một hợp chất giúp kiểm soát sự thèm ăn, giúp bạn ăn ít đi.

9. Giấm gạo hay giấm táo



Trong giấm gạo hay giấm táo có vị chua và mùi không mấy dễ chịu, thậm chí có thể gây buồn nôn. Ngửi mùi giấm có thể đánh lạc hướng khứu giác của bạn không còn ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của món ăn.

10. Tập thể dục buổi sáng, trước khi ăn tối



Tập luyện vừa đủ vào buổi chiều tối để giúp giải tỏa căng thẳng, khiến cơ thể ăn ít đi. Bạn nên tập luyện chừng mực để tránh bị đói quá, kiệt sức rồi ăn bù cho lúc tập luyện thì công sức giảm cân đổ sông đổ bể hết.



Hoặc tập thể dục buổi sáng trong trạng thái bụng đói giúp cơ thể giảm được lượng mỡ tích tụ trong đêm, giải tỏa stress giúp bạn ăn sáng ngon miệng hơn nhưng cũng hạn chế cảm giác thèm ăn ở các bữa phụ trong ngày.



Theo Hà Ly/SKCĐ