10 cựu cán bộ trường Đại học Đông Đô bị truy tố liên quan đến vụ cấp 193 bằng cử nhân tiếng Anh giả

Ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, đồng thời chuyên giao toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố 10 bị can là cựu cán bộ Trường đại học Đông Đô liên quan đến vụ cấp 193 bằng cử nhân tiếng Anh giả.

Chủ mưu trong vụ án lần này là Trần Khắc Hùng, sinh năm 1972, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghệ 4.0.

Bị can Hùng và các đồng phạm đã lợi dụng những sơ sở và thiếu sót trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm Pháp luật . Hiện bị can Trần Khắc Hùng đã bỏ trốn và đang bị truy nã . Hiện tại Cơ quan An ninh điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Khắc Hùng.

Theo những điều tra từ tháng 4/2017, Hùng chỉ đạo Trần Kim Oanh (sinh năm 1978 cựu Phó hiệu trưởng kiêm Phó viện trưởng Viện Đào tạo liên tục) và Dương Văn Hòa (sinh năm 1983 cựu Hiệu trưởng của trường Đại học Đông Đô) ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh để gửi đến các cơ sở, cá nhân, đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo. Cơ quan an ninh điều tra xác định, ngoài các lần hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu để cấp bằng giả cho 118 cá nhân, trường Đại học Đông Đô còn cấp 193 bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh giả cho các cá nhân mà không thông qua tuyển sinh đào tạo.

Cơ quan điều tra khẳng định, hành vi phạm tội của các cá nhân tổ chức này đã diễn ra trong một thời gian dài và có kế hoạch. Hành động này đã xâm phạm đến hoạt động dạy và học của các cơ sở giáo dục đại học nói chung và trường Đại học Đông Đô nói riêng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục.

Do đó, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 23/11/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Các bị can gồm Dương Văn Hòa (SN 1983, nguyên Hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (SN 1978, nguyên Phó hiệu trưởng kiêm Phó viện trưởng, Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (SN 1978, Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (SN 1962, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Phạm Vân Thùy (SN 1981); Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, cùng là cán bộ); Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán); Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, nguyên cán bộ); Ngô Quang Hiển (SN 1978) và Lê Thị Lương (SN 1996, nguyên là cán bộ Trường Đại chọ Đông Đô) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo Thiên Bình/SKCĐ