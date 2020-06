Mùa hè nhất định phải ăn 10 loại thực phẩm này để chống nắng tự nhiên từ bên trong cơ thể

Ngoài việc bôi kem chống nắng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh năng mặt trời, những loại thực phẩm giàu vitamin C và chất chống oxy hóa cũng có tác dụng chống nắng từ bên trong cơ thể.

Trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là mối quan tâm hàng đầu của các chị em. Ai cũng biết phải bôi kem chống nắng để bảo vệ da mỗi khi ra ngoài nhưng còn cách khác chống nắng cho cơ thể từ bên trong bằng các loại thực phẩm.

Theo các chuyên gia, các loại thực phẩm giàu vitamin C là chất chống oxy hóa tuyệt vời từ thiên nhiên giúp cơ thể chống lại các gốc tự do bởi tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Cà chua



Trong cà chua chứa một lượng lycopene dồi dào, có khả năng chống oxy hóa cho làn da rất tốt. Nghiên cứu chỉ ra mỗi ngày sử dụng một muỗng cà chua nghiền liên tục trong 10 tuần giúp bảo vệ làn da, hạn chế cháy nắng.



Lycopene sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi được nấu chung với dầu ô liu, do vậy hãy thường xuyên ăn món sốt cà chua bằng dầu ô liu.



Dưa hấu



Tương tự như cà chua, dưa hấu cũng rất giàu lycopene dưới dạng các sắc tố carotenoid màu đỏ tươi. Trong 100g dưa hấu có thể cung cấp khoảng 4868 mcg lycopene, nhiều hơn 40% so với trong cà chua bi.



Thường xuyên bổ sung lycopene trong chế độ ăn hàng ngày, có thể làm giảm tình trạng nổi ban đỏ trên da do tiếp xúc với tia UV.

Cam, bưởi, kiwi



Đây là những loại trái cây giàu vitamin C, như đã biết vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên vô cùng quý giá, giúp ngăn sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, giúp bù nước cho da bớt khô và hạn chế cháy nắng.



Dưa leo



Dưa leo chứa đến 90% là nước, cung cấp nước và giữ độ ẩm da vào những ngày nắng nóng. Ăn dưa leo thường xuyên giúp trẻ hóa làn da, tăng khả năng chống lại các gốc tự do phá hủy tế bào da do tia cực tím gây ra nhờ các thành phần vitamin A, khoáng chất.



Cà rốt, ớt chuông đỏ



Tương tự dưa hấu và cà chua trong cà rốt và ớt chuông đỏ có chứa sắc tố hữu cơ lycopene thuộc nhóm carotenoid có tác dụng chống lại các chứng Dị ứng do tiếp xúc với tia UV trên da như ban đỏ, mẩn ngứa. Cà rốt còn giàu vitamin E, giúp giảm cháy nắng nhanh chóng.

Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả cam chanh và ít đường hơn giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da.



Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả cam chanh và ít đường hơn giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da.

Quả lựu



Ăn lựu mỗi ngày trong vòng 2 tháng giúp tăng khả năng chống nắng lên 20%. Nguyên nhân bởi lựu rất giàu vitamin C và E, tăng cường tái tạo da, ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và giảm nguy cơ cháy nắng.



Các loại hạt hạnh nhân, hạt điều



Các loại hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt lanh và quả óc chó rất giàu vitamin, protein, khoáng chất và axit béo omega-3, giúp ngăn ngừa ung thư da. Đặc biệt, hàm lượng vitamin E có tác dụng như hàng rào bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.



Trà xanh và bạc trà



Theo Everydayhealthy, trà xanh và bạc hạ rất giàu các hợp chất chống lão hóa, đặc biệt là catechin có tác dụng ức chế tế bào ung thư da. Trà xanh cũng giàu axit tannic có tác dụng như thành phần SPF tự nhiên, bảo vệ da khỏi tia UV, làm dịu vết bỏng ngoài da.



Các loại rau lá xanh



Các loại rau lá xanh như rau bina, lá bạc hà, măng tây, súp lơ… chứa nhiều vitamin A và C có khả năng ngăn chặn các tế bào da bị tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Chưa kể các loại rau này còn rất giàu chất xơ và các khoáng chất có lợi khác cho cơ thể.



Cá hồi



Cá hồi không chỉ bổ dưỡng mà còn tốt cho da bởi chứng chứa nguồn axít béo cần thiết như omega. Axit béo này đóng vai trò như một chất chống ô xy hóa và chống viêm giúp da tươi trẻ, bổ sung collagen tự nhiên, ngăn ngừa các vấn đề về da do ánh nắng mặt trời.





6 loại thực phẩm giúp chống nắng

