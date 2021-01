10 ngày tới không khí lạnh hoạt động mạnh, tiếp tục rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khối không khí lạnh vẫn duy trì cường độ mạnh. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 7 – 10 độ C, vùng núi từ 4 – 7 độ C, vùng núi cao thậm chí xuống dưới 0 độ C.

Rét đậm, rét hại gây nên tình trạng mưa tuyết ở một số tỉnh vùng cao

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khả năng mưa tuyết diện rộng ít xuất hiện trở lại, nhưng băng giá và sương muối vẫn duy trì. Điều này là do không khí lạnh còn mạnh nhưng dòng xiết gió Tây yếu dần nên mưa giảm ở Tây Bắc trong hôm nay.

Từ 13/1, không khí lạnh dần suy yếu, Bắc Bộ bước vào đợt rét khô với sáng và đêm trời rét nhưng trưa chiều có nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá cao. Tuy nhiên hình thái thời tiết này không duy trì lau.

Theo dự báo, từ ngày 17/1, miền Bắc và miền Trung tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm rét hại. “Từ nay đến 20/1 là khoảng thời gian không khí lạnh hoạt động khá mạnh, trong đó đợt không khí lạnh từ 17/1 rất đáng lưu ý. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá và mưa tuyết tại các tỉnh vùng núi phía Bắc”, ông Hưởng cho biết.

Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này, thời tiết sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Đợt không khí lạnh thứ ba trong mùa đông năm nay đổ bộ vào nước ta đã khiến nhiệt độ nhiều nơi hạ thấp, vùng núi cao có nơi đã xuống dưới 0 độ, xuất hiện mưa tuyết và băng giá như ở Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn),…