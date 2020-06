Theo dự thảo luật mới, 11 lỗi vi phạm nào sẽ bị tước bằng lái?

Mới đây, Bộ Công an vừa trình Chính phủ xem xét về dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Trong dự thảo này có đề cập đến việc chuyển sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), giám sát chấp hành Pháp luật của tài xế cho Bộ Công an phụ trách thay vì Bộ Giao Thông-Vận tải (GTVT) như hiện nay.