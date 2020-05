11 mẹo nhỏ cho bạn ngủ ngon trong mùa hè oi bức mà không cần điều hòa

1. Đóng cửa, thả rèm phòng ban ngày, mở cửa vào ban đêm

Phil Lawlor, chuyên gia về giấc ngủ, người Anh cho hay, để ngủ ngon trong môi trường nóng bức, cần chuẩn bị từ môi trường ngủ. Trước hết, bạn cần chuẩn bị phòng ngủ, trong đó cần nhớ đóng cửa và thả rèm hoặc màn cửa vào ban ngày để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào trong phòng. Điều này có hiệu quả lớn trong việc làm giảm nhiệt độ phòng. Trái lại vào ban đêm, bạn nên mở cửa sổ, vén rèm để gió tự nhiên lùa vào phòng.

2. Dùng mền mỏng dành cho mùa nóng



Nếu mùa đông người ta phải dùng chăn bông dầy để giữ ấm thì tương tự mùa hè cũng cần dùng chăn mền mỏng thoáng để không gây bí bách.



Chuyên gia Lawlor gợi ý, nếu có thể, hãy dùng mền mỏng hơn hoặc thậm chí chỉ cần một tấm vải trong mùa hè. Không dùng chất liệu nylon, polyester hoặc lụa mà, nên dùng vải cotton mỏng. Bông cotton nhẹ, thoáng khí hơn và sẽ hấp thụ độ ẩm để tránh tình trạng đổ mồ hôi đêm.



Thường xuyên giặt khăn trải giường từ 1 - 2 lần một tuần cũng giúp đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Một cách khác khá đơn giản để làm mát chiếc giường của bạn là đặt ga trải giường và vỏ gói vào tủ lạnh trong khoảng thời gian nhất định và sau đó bỏ chúng ra ngoài để sử dụng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, đặt trong tủ lạnh chứ không phải tủ đông vì bạn có thể bị ốm nếu đóng băng ga trải giường và vỏ gối của mình.



3. Chọn đồ ngủ thoáng mát, rút mồ hôi



Không chỉ chăn mền mà bạn cũng cần chọn đồ ngủ bằng vải cotton, thấm mồ hôi. Quần áo mỏng nhẹ giúp bạn mát mẻ và thoải mái hơn. Nếu có thể bạn hay ngủ nude. Các chuyên gia đánh giá ngủ nude mang lại nhiều lợi ích Không chỉ chăn mền mà bạn cũng cần chọn đồ ngủ bằng vải cotton, thấm mồ hôi. Quần áo mỏng nhẹ giúp bạn mát mẻ và thoải mái hơn. Nếu có thể bạn hay ngủ nude. Các chuyên gia đánh giá ngủ nude mang lại nhiều lợi ích Sức Khỏe , còn gì tuyệt hơn khi không cần mặc quần áo đi ngủ trong cái thời tiết oi bức này.







4. Tắm nước mát trước khi đi ngủ



Tổ chức về giấc ngủ của Anh, Sleep Council, khuyên mọi người nên tắm nước lạnh trước khi đi ngủ để giúp giảm nhiệt độ bên trong cơ thể. Tắm giúp làm sạch và tươi mới cơ thể, giúp giảm tiết mồ hôi và khó chịu.



Theo chuyên gia Lawlor, thậm chí không nhất thiết phải tắm, mà chỉ cần dội nước làm mát cơ thể. Tắm vào buổi tối có thể là trợ giúp tuyệt vời cho giấc ngủ.



5. Làm lạnh vớ



Tưởng rằng chỉ có mùa đông mới cần mang vớ đi ngủ, nhưng không một đôi vớ để trong ngăn mát tủ lạnh được mang vào chân khi đi ngủ sẽ có lợi cho bạn. Điều này để làm mát đôi chân và giảm nhiệt độ tổng thể cơ thể, theo Yahoo Style.



6. Thoa phấn rôm lên ga giường



Thoa một lớp phấn rôm Thoa một lớp phấn rôm Trẻ em mỏng lên chiếu hoặc ga trải giường, tác dụng mùi hương dịu nhẹ của chúng sẽ giúp bạn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Mẹo này giúp bạn không còn cảm giác dính khó chịu khi cơ thể toát mồ hôi.

7. Tăng uống nước và giảm bia rượu



Uống đủ nước luôn cần thiết trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi trời nóng. Bạn nên uống một ly nước khoảng 30 phút trước khi ngủ để duy trì lượng nước đủ trong suốt cả đêm. Uống nước quá gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn đi tiểu nhiều, ảnh hưởng đến giấc ngủ.



Ngoài ra, chuyên gia Lawlor đề nghị chú ý đến thức ăn và đồ uống trong suốt cả ngày. Đặc biệt nên tránh rượu bia, chất kích thích vào buổi tối vì chúng ảnh hưởng tới giấc ngủ.



8. Hãy thử một chai nước lạnh



Một mẹo ngủ tuyệt vời trong thời tiết nóng là đặt một chai nước đã đóng băng lên giường, sẽ không còn gì mát bằng.



9. Tắt đèn và các thiết bị điện



Bóng đèn và bất kỳ thiết bị điện tử đang hoạt động nào đều tỏa nhiệt. Tắt hoàn toàn các thiết bị điện từ máy tính, tivi điện thoại... không chỉ làm mát căn phòng mà còn loại bỏ ánh sáng xanh gây khó ngủ.



10. Để sẵn chai xịt mát ở đầu giường



Chuyên gia James gợi ý nếu bạn có xu hướng thức giấc do nóng, hãy đặt chai nước xịt mát vào tủ lạnh cho mát, rồi để ở đầu giường để hạ nhiệt tức thì.



11. Sử dụng quạt trần thay vì quạt đứng



Quạt trần có tác dụng làm mát căn phòng khá tốt nhưng lại không tốn năng lượng như điều hoà. Một số loại quạt trần hiện nay có công tắc theo 2 chế độ làm mát khác nhau phù hợp cho các mùa. Nếu quạt đứng chỉ tập trung luồng không khí một chỗ thì quạt trần chạy ngược chiều kim đồng hồ sẽ giúp điều hòa không khí mát hơn vào mùa hè.



Nếu không có quạt trần mà chỉ có quạt đứng, bạn hãy để chậu nước đá trước quạt. Hơi lạnh kết hợp cùng quạt máy sẽ làm dịu bớt nhiệt độ nóng bức.

