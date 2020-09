Tháng 10 đến, 12 cung hoàng đạo ai sẽ là người gặt hái nhiều thành công, tài lộc rủng rỉnh nhất?

Bạch Dương: Tiền tiêu rủng rỉnh



Tháng 10 này tài lộc của Bạch Dương sẽ tăng dần đều về phía cuối năm, dù tốc độ không nhanh nhưng bạn cũng sẽ luôn có một túi tiền rủng rỉnh. Bên cạnh đó, sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của Bạch Dương cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội trong thời gian tới. Vì vậy hãy cứ làm việc chăm chỉ và đừng vội bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Kim Ngưu: Tháng mới tràn đầy sự sáng tạo

Đây sẽ là một tháng đầy hứng khởi và tràn đầy hứa hẹn với Kim Ngưu. Tháng 10 này Kim Ngưu có thêm nhiều cảm hứng trong công việc. Bạn sẽ có những ý tưởng sáng tạo độc đáo để tạo ra một chất riêng biệt của mình. Trong công việc tháng 10, cung hoàng đạo này sẽ vô cùng nổi bật và tỏa sáng, đạt được nhiều thành công lớn.

Song Tử: Lật ngược tình thế

Tháng 10 này của Song Tử sẽ là cơ hội để chòm sao này lật ngược tình thế. Trong công việc và cuộc sống, Song Tử sẽ thể hiện được bản thân mình là một người đa tài, linh hoạt và nhanh nhẹn. Bạn nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người xung quanh đồng thời các mối quan hệ cũng trở nên sâu sắc hài hòa hơn.

Cự Giải: Sống cho hiện tại

Cuộc sống của Cự Giải trong tháng 10 này có xu hướng ổn định. Những khó khăn sẽ trôi qua, những điều tồi tệ cũng không còn ảnh hưởng đến tâm lý của cung hoàng đạo này nữa. Đây là lúc Cự Giải sống cho hiện tại và phấn đấu cho tương lai.

Sư Tử: Có cơ hội để thể hiện bản thân

Sư Tử là một người kiêu ngạo nhưng lại rất kiên cường. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nà bạn cũng sẽ khắc phục được khó khăn và tỏa sáng như một vì sao. Tháng 10 này cơ hội mở ra cho Sư Tử sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu mới trong công việc và cuộc sống. Đây là lúc Sư Tử sẵn sàng để thể hiện bản thân mình cho người khác thấy sức mạnh tiềm năng của bạn.

Xử Nữ: Chững lại để tiến lên

Xử Nữ trong tháng 10 này sẽ gặp khá nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên bạn không nên nản chí. Chỉ cần bạn vững tâm, chăm chỉ, bước từng bước chậm mà chắc thì mọi thứ sẽ trở lại đúng như những gì bạn mong đợi. Công việc của bạn có thể đang bị chững lại, nhưng không sao cả, chững lại để lấy đà tiến lên.

Thiên Bình: Tận hưởng cuộc sống

Thiên Bình là người cởi mở và rộng lượng, bạn luôn mang lại năng lượng tích cực. Cung hoàng đạo này quan niệm rằng cuộc sống là để hưởng thụ chứ không phải để buồn phiền. Tháng 10 này Thiên Bình sẽ nhận được rất nhiều tin tức vui vẻ khiến bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tiến về tương lai.

Bọ Cạp: Càng khó khăn càng mạnh mẽ hơn

Bọ Cạp sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách và khó khăn trong tháng 10 này. Tuy nhiên khó khăn càng đến thì bạn càng có nhiều cơ hội để lật ngược tình thế. Bọ Cạp chỉ cần giữ cho mọi quyết định của mình không đo quá giới hạn mà bạn cho phép là được. Bên cạnh đó tháng tới này bạn cũng cần chú trọng hơn vào các mối quan hệ xung quanh mình nhé.

Nhân Mã: Có được thứ mình muốn

Tháng 10 này là thời điểm để Nhân Mã củng cố lại năng lượng của mình, bạn sẽ vùng lên và mạnh lẽ hơn, lợi hại hơn. Cơ hội sẽ mở ra giúp Nhân Mã có được những thứ mình mong muốn. Đây là lúc bạn cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình để có thể nắm bắt được những cơ hội tốt cho bản thân.

Ma Kết: Hưởng thụ thành quả từ sự nỗ lực

Trong tháng 10 này, tài lộc của Ma Kết có xu hướng tăng lên rõ rệt. Đó là nhờ bạn vạch ra mục tiêu rõ ràng và chăm chỉ thực hiện nó mỗi ngày. Dù có gặp nhiều khó khăn thì Ma Kết cũng đều có thể xoay chuyển được tình thế. Đây cũng là khoảng thời gian mà bạn có thể tận hưởng được những thành quả xứng đáng.

Bảo Bình: Tăng thêm thu nhập

Cuộc sống của Bảo Bình trong tháng 10 khá suôn sẻ, thuận lợi. Trong tháng này bạn có thể sẽ gặp một số khó khăn, rắc rối nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Bảo Bình. Ngoài ra trong tháng này, Bảo Bình sẽ có nhiều cơ hội để túi tiền của mình thêm dày hơn nhờ thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau.

Song Ngư: Thay đổi tư duy để đón nhận cái mới

Song Ngư có một cuộc sống tháng 10 tương đối êm đềm ổn định. Không có quá nhiều chuyện phiền muộn xảy ra trong cuộc sống của bạn và đó là điều mà bạn mong muốn. Tuy nhiên tháng mới này Song Ngư sẽ có cơ hội để thay đổi tư duy cũ để đón nhận những điều mới mẻ để mở rộng tầm nhìn của mình.

Theo Phương Hoa/SKCĐ

