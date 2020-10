13 cán bộ chiến sĩ mất tích trên đường đi cứu nạn trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3

Theo báo Nhân dân đưa tin, sáng ngày 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và quân khu 4 đã xuống xuồng chuyển lương thực cứu trợ cho bà con vùng lũ hai huyện Hương Trà, Phú vang.

Đến 13 giờ 12/10, ngay khi có thông tin về vụ sạt lở đất vùi lấp hơn 10 công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Đoàn công tác của UBND tỉnh và Phó tư lệnh Quân Khu 4 Nguyễn Văn Man cùng Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Ngô Nam Cường đã chỉ đạo một đội cán bộ chiến sĩ lên đường tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ chiến sĩ lên phương án tiếp cận hiện trường

Đến 16h chiều qua, khi đoàn công tác đi đến khu vực núi có công trình thủy điện Rào Trăng 3, Phó tư lệnh quyết định đi bộ vượt suối, băng rừng để tiếp cận hiện trường. Bình thường nếu đi xe máy từ trung tâm xã Phong Xuân đến khu vực thủy điện Rào Trăng 3 sẽ mất hơn 90 phút. Thế nhưng do thời tiết mưa lũ, sạt lở đất, suối chảy xiết nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Đoàn đã phải rất vất vả trèo đèo lội suối, trườn qua những điểm sạt lở nghiêm trọng để đến hiện trường. Khi dần đến nơi, đoàn quyết định nghỉ chân tại Trạm kiểm lâm số 7 thì không may quả đồi bên đường bất ngờ sạt xuống.

Lực lượng chức năng chuẩn bị tiến vào hiện trường sạt lở

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ngay lập tức đã điều động một lực lượng đến cứu hộ. Đến sáng nay đã liên lạc được với 8 đồng chí, còn 13 đồng chí vẫn mất tích chưa liên lạc được.

Báo PLO đưa tin, hiện Bộ Tư Lệnh Quân Khu 4 phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đang tăng cường công tác tìm kiếm số cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích. Hiện các loại xe cơ giới cùng máy xúc đang mở đường để đi lên Rào Trăng 3. Tuy nhiên đến 10h30 hôm nay do đất đá bị sạt lở cộng với nước suối dâng cao, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Việc đi vào khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 thời điểm hiện tại hết sức khó khăn

Như vậy tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 đã có tổng cộng 30 người bị mất liên lạc, gồm 17 công nhân và 13 người thuộc đoàn cứu hộ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4.

Theo đó, ngày 13/10, một lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, đã có người chết trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3. Một nguồn tin trong đoàn công tác vào cứu hộ vụ sạt lở này cho biết, đã có 10 công nhân đi bộ ra khỏi khu vực bị sạt. Thi thể của công nhân tử vong cũng đã được đưa ra cùng đoàn này.

Theo Phương Hoa/SKCĐ