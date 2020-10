13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 được cấp bằng Tổ Quốc Ghi Công

13 liệt sĩ là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hy sinh trong khi thực hiện công tác cứu hộ công trình thủy điện Rào Trăng 3 mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 16/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kí quyết định về việc truy tặng Huân chương dũng cảm cho hai cán bộ tham gia đoàn cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và tử vong do sạt lở tại tiểu khu 67 ngày 13/10.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao huân chương dũng cảm cho 2 cán bộ

Theo đó, hai cán bộ được truy tặng Huân chương dũng cảm là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch huyện Phong Điền, ông Phạm Văn Hướng - Trưởng phòng thông tin - truyền thông, Cổng thông tin điện tử Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, vì đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Cũng trong ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như đã đưa tin, ngày 11/10 xảy ra vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người mất liên lạc. Một đoàn cứu hộ cứu nạn gồm 21 người đã vào thủy điện Rào Trăng 3.

Trong đêm 13/10, khi cả đoàn đang dừng chân nghỉ tại trạm dừng chân tiêu khu 67 thì bất ngờ khu vực này sạt lở, sự việc khiến 13 người bị vùi lấp và tử vong, 8 người thoát nạn.

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: nỗi buồn lan cả cố đô Huế

