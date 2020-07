Từ 13h chiều 28/7, Đà Nẵng chính thức áp dụng cách ly xã hội toàn thành phố

Sáng nay 28/7 trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, UBND của thành phố này đã quyết định áp dụng cách ly xã hội đối với toàn thành phố thay vì chỉ áp dụng đối với 6 quận trước đó.

Cũng trong sáng nay, căn cứ theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn áp dụng thực hiện giãn cách xã hội đối với huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng chính thức áp dụng lệnh cách ly xã hội đối với huyện Hòa Vang

Trước đó vào chiều qua 27/7, UBND thành phố Đà Nẵng mới chỉ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Hòa Vang theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng cách ly xã hội cho huyện này sẽ chính thức bắt đầu từ 13h ngày 28/7.

Trong thời gian cách ly xã hội, cần thực hiện cách ly gia đình với gia đình , các ly thôn với xã, cách ly xã với quận huyện. Các biện pháp khắc phục đều được thực hiện tương tự như với 6 quận đội đô của Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã thực hiện lệnh phong tỏa đối với 3 Bệnh viện lớn

Từ 0h sáng nay 28/7, 6 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Song song với đó, 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng cùng với những khu dân cư quanh quanh khu vực này đã chính thức được phong tỏa để triển khai các biện pháp dập dịch. Các cơ quan chức năng xác định đây là 3 ổ dịch lớn trong thành phố, chứ ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh trên địa bàn Đà Nẵng.

Tính đến sáng nay 28/7 tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó có 4 người bệnh là các nhân viên y tế, các bác sĩ đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đang được tiến hành theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

