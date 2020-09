14 loại thực phẩm kết hợp với nhau tạo thành 'cặp đôi vàng' trong làng giảm cân, đốt mỡ thừa

Ai cũng biết thịt gà, cá hồi, các loại rau xanh, khoai lang... là "thực phẩm vàng" trong làng giảm cân nhưng nếu biết cách kết hợp chúng với các nguyên liệu khác sẽ làm tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa, cải thiện cân nặng và Sức Khỏe hệ tiêu hóa.

1. Thịt gà và ớt



Thịt gà là loại đạm cần thiết mà mọi tín đồ giảm cân đều sử dụng. Thịt gà giàu protein và có lợi hơn nhiều các loại thịt đỏ, đặc biệt phần ức gà giúp tăng cảm giác no lâu. Trong khi đó ớt đỏ chứa hợp chất capsaicin, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, làm giảm cơn thèm ăn. Hai thực phẩm này kết hợp với nhau làm tăng đốt cháy calo đặc biệt ở vùng bụng.

2. Trứng, đậu đen



Hai thực phẩm dồi dào protein kết hợp với nhau liệu có ổn không? Theo nghiên cứu trên tạp chí The American College of Nutrition (Mỹ), trứng có lượng calo thấp, lại giàu chất béo lành mạnh, vitamin và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp trứng với đậu đen làm tăng hàm lượng chất xơ, tăng cảm giác no mà cung cấp chất dinh dưỡng lành mạnh.

3. Bơ và rau lá xanh đậm



Các loại rau xanh đậm như rau bina hoặc cải xoăn chứa ít calo giàu chất xơ trong khi trái bơ cung cấp chất béo lành mạnh, vitamin B, E, giúp cải thiện cholesterol. Khi hai thực phẩm này kết hợp với nhau làm tăng cảm giác no mà vẫn cung cấp đủ năng lượng.

4. Cá hồi và khoai lang



Cá hồi thì quá nổi tiếng vì giàu axit béo omega-3 tốt cho tim mạch và hỗ trợ việc giảm cân, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Khoai lang lại giàu chất chống oxy hóa carotenoid, ổn định lượng đường huyết. Cá hồi và khoai lang kết hợp thành bữa ăn giảm cân hoàn hảo.

5. Trà xanh và chanh



Trà xanh vốn là thức uống lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa catechin, tăng khả năng đốt cháy nhiều calo và mỡ thừa. Trong khi nước chanh cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân cực tốt có lợi cho hệ tiêu hóa.

6. Sữa chua và quả mâm xôi



Sữa chua bổ sung lượng lớn canxi và vitamin D các thành phần này được cho là có tác dụng hỗ trợ tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Thêm vài quả mâm xôi tạo vị ngọt và bổ sung thêm chất xơ cực tốt.

7. Mật ong và chanh



Mật ong và chanh là cặp đôi siêu thực phẩm với nhiều tác dụng chữa bệnh, bồi bổ cơ thể. Nước chanh với thành phần axit xitric kết hợp với mật ong giàu tính kháng khuẩn. Mật ong chứa lượng nhỏ vitamin và khoáng chất cần thiết như riboflavin, sắt, kẽm, vitamin B6 và chất xơ. Mỗi ngày một ly nước mật ong chanh giúp bạn nhanh no, còn làm sạch hệ tiêu hóa.

Theo Hà Ly/SKCĐ