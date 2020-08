1,4 triệu người từng đến Đà Nẵng trong tháng 7, Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt truy vết xét nghiệm

Sáng 2/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến với lãnh đạo Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng - nơi đang điều trị các ca bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Long cho biết, trong tháng 7 vừa qua có khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng (từ ngày 1 đến 29/7). Riêng với khu vực 3 bệnh viện đang bị phong tỏa có tới 800.000 lượt người đến đây.



Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến hết sức khó lường, Bộ Y tế đã "tung" một lực lượng rất lớn chưa từng có trong tiền lệ để đối phó với dịch bệnh tại đây.

Xét nghiệm cho người dân về từ Đà Nẵng



Ngay khi phát hiện ra ca bệnh đầu tiên, Bộ Y tế đã cử đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn cao nhất trên nhiều lĩnh vực từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm... vào Đà Nẵng.

Đồng thời, Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối cử liên tục cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP HCM, Trường Đại học Y Hà Nội... đến tăng cường cho Đà Nẵng, Quảng Nam.



Điển hình là Bệnh viện Bạch Mai đã đưa gần 40 chuyên gia, giáo sư của các lĩnh vực hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam. Các chuyên gia đánh giá, nguy cơ ở Quảng Nam cũng cao, thực tế là ở tỉnh này ngày càng phát hiện nhiều ca nhiễm.



"Bộ Y tế đã có công điện đề nghị tăng tốc truy vết tất cả những người đã đi đến Đà Nẵng, xét nghiệm những người đến những điểm Bộ Y tế đã khuyến cáo"- GS Long nói.



Đối với các địa phương cho có ca nhiễm, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương, vẫn phải chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, để làm sao khi có ca bệnh thì sẽ triển khai ứng phó một cách nhanh nhất, không bị lúng túng.



Tình hình dịch tại Đà Nẵng diễn biến nhanh, Bộ Y tế yêu cầu tăng tốc xét nghiệm truy vết các ca nghi nhiễm và đối tượng nguy cơ cao.



Ngày 1/8, số lượng xét nghiệm đã cao hơn cả thời gian cao điểm nhất trong tháng 4. Bộ Y tế đánh giá vẫn phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ này.



"Các cơ sở y tế, đặc biệt Sở Y tế, phải tiến hành tập huấn ngay cho các cơ sở y tế trên địa bàn về cách thức lấy mẫu, cách phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế và các cơ sở khác. Phải huy động tổng lực cho tình huống xấu nhất"- ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế có ký hợp đồng bảo hiểm y tế (BHYT) đều phải thực hiện việc xét nghiệm dưới nhiều hình thức (lấy mẫu, gửi về cơ sở có đủ điều kiện...), cơ sở này có thể là nhà nước, tư nhân, khối y tế dự phòng, quân đội, thú y... Phải mở rộng cơ sở được làm xét nghiệm.



Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới ở các địa phương khác, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Hà Nội, TP.HCM và Quảng Nam phải tăng cường rà soát người đến Đà Nẵng trong thời gian từ 1/7 đến 28/7.

Bộ Y tế còn yêu cầu những trường hợp thuộc diện F1, F2 của 3 tỉnh, thành trên phải được giám sát Sức Khỏe , cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Các tỉnh, thành cần mở rộng năng lực, tăng công suất, huy động cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm, bao gồm bệnh viện tư.

Quy trình, phân luồng, phân tuyến trong bệnh viện phải được thực hiện nghiêm, tránh lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế. Đặc biệt, bệnh viện cần làm tốt việc phối hợp, trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

