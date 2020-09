Học cách chế biến món ăn Eat clean bằng ức gà đổi vị mỗi ngày không hề ngán của nữ sinh 2K

Mì rau bina, ức gà áp chảo, bắp luộc, rau củ quả xào sương sương, nêm bằng nước tương và hạt nêm chay.

Cơm lứt mix rau củ nấu bằng nồi cơm điện luôn, sau khi vo gạo xong thì cho rau củ cắt nhỏ vào (ớt chuông đỏ, đậu que, cà rốt, bắp). Nấu cơm kiểu này có vị ngọt rau củ. Ăn kèm với ức gà áp chảo. Ướp với nước tương + ớt bột Hàn Quốc 10 phút rồi mang đi áp chảo.

Ức gà cuộn đậu bắp, khoai lang và thanh long đỏ cho bữa sáng

Ức gà áp chảo ăn kèm salad rong nho.

Ức gà xào tỏi ớt cay siêu ngon, ăn kèm cơm lức và salad cà chua bi. Cách làm ức gà xào cay: Luộc ức gà trong 2 phút, để nguội, sau đó xé nhỏ ức gà ra. Sau đó bắc chào dầu nóng cho tỏi và ớt cắt nhỏ vào (số lượng tỏi ớt tuỳ ý), sau khi đã xào vàng tỏi và ớt thì cho ức gà vào nè xào đều tay, nêm gia vị là nước tương và hạt nêm chay.

1 lát bánh mì ăn kèm salad, ức gà áp chảo, chà bông nấm, lát còn lại ăn kèm củ cải đường và cà rốt

Cách làm: Sau khi mua ức gà phi lê về dùng dao thái nhẹ ức gà làm 2 miếng, nhưng nhớ không cắt rời. Sau đó cho rau bina vào dùng tăm đính lại sao cho không bị bung ra, rồi mang đi áp chảo, ăn kèm với bún và nước tương.

Cơm gạo lức nấu cùng nước lá dứa mix mè đen, ăn kèm ức gà ướp với 2 thìa nước tương, 1/2 thìa hạt nêm, tiêu rồi mang đi áp chảo. Thêm một ít cà chua bi và củ cải đường Đà Lạt

Mì spaghetti luộc ăn kèm ức gà áp chảo, nấm và bina xào chấm nước tương

Ức gà áp chảo ăn kèm rau bina luộc và khoai lang hấp, xanh xanh phía dưới là bơ với xíu phô mai con bò.

Ức gà cuộn bắp non, đậu que, ớt chuông, cọng của rau bina áp chảo ăn kèm bí đỏ nướng bằng chảo. Nướng từ màu vàng tươi sang vàng đậm như ảnh với lửa trung bình.

Trụng sơ hẹ 1 phút, trụng miến tầm vài phút để miến vừa mềm rồi vớt ra. Gà áp chảo thêm chút dầu cho vàng hai mặt rồi đậy nắp lại cho nước khô thì tiếp tục cho thêm xíu nước vào đậy nắp tiếp cho tới khi ức gà chín. Cách áp chảo này cho ức gà mềm và ngon hơn.

Đun nước sôi rồi cho cà chua vào, cho 1 thìa muối hồng, 1,5 thìa hạt nêm, cho ngò rí vào nước dùng. Bước cuối cùng là cho miến, hẹ luộc vào bát, rồi cho nước dùng vào sau đó đặt ức gà lên là hoàn thành nhé. Bữa ăn này 380 calo.

Ức gà áp chảo sốt chanh dây ăn kèm khoai lang hấp, súp lơ luộc

Mì than tre ăn kèm thịt ức gà thì là áp chảo (ướp thịt ức gà với lá thì là, 4 thìa xì dầu, 1/2 thìa hạt nêm, tiêu ướp 10 phút rồi áp chảo) và bông hẹ luộc

Your browser does not support HTML5 video.