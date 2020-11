16 học sinh phải nhập viện cấp cứu vì... chọc phá tổ ong trong trường

Tin tức mới nhất ngày 5/11, theo Tiền Phong đưa tin, ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch UBND xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 16 em học sinh tiểu học và THCS phải nhập viện vì bị ong đốt



Liên quan đến vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Thanh Chương cũng xác nhận vụ việc và cho biết, những em học sinh này phải đến cơ sở y tế và bệnh viện để cấp cứu và truyền dịch giải độc.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 5/1, một nhóm học sinh thuộc Trường Trung học cơ sở xã Thanh Khê và Trường Tiểu học xã Thanh Khê sau khi phát hiện một tổ ong ở trong khuôn viên trường đã dùng gậy chọc phá và lấy đá ném vào tổ ong này.



Sau đó, đàn ong bất ngờ bay ra tấn công đốt 16 em, trong đó có 7 học sinh Trung học cơ sở và 9 học sinh Tiểu học. Ngay khi phát hiện vụ việc, các giáo viên và người dân đã nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Thanh Khê sơ cứu.



Do bị nặng hơn, 2 em học sinh Tiểu học được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều trị, còn 2 học sinh Trung học cơ sở được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.



Đến tối cùng ngày, 12 học sinh được sơ cứu và cấp cứu tại Trạm y tế xã Thanh Khê đã được đưa về nhà để chăm sóc sức khỏe, 4 học sinh còn lại hiện Sức Khỏe cũng đã ổn định.



Theo Theo Báo Người Lao Động , các giáo viên cho biết tổ ong này chỉ mới xuất hiện trong khuôn viên trường, khi chưa kịp xử lý thì vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.

Theo TN/SKCĐ