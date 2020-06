17 tuổi bị bạn trai chê xấu, cô gái lột xác sau 2 lần nâng mũi tới ngất xỉu và tiêm filler má môi

Con gái sinh ra ai cũng muốn có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng vạn người mê nhưng bản thân mỗi người không tự quyết định được. Tuy nhiên nhiều chị em không được may mắn, gương mặt không xinh nhưng đáng nói hơn là thói đời chê trách miệt thị.

Tường Vy (SN 1999, đến từ Buôn Mê Thuột) là cô gái từng không ít lần bị đối xử bất công, gặp đau khổ trong chuyện tình cảm vì gương mặt không được xinh đẹp như bao người.



Năm lớp 11, Tường Vy có chuyện tình kéo dài một năm với chàng trai có ngoại hình và cả sự nghiệp. Vy nhớ lại: "Tụi mình vẫn quen lâu được như thế vì anh ấy luôn yêu thương và nói với mình là anh yêu con người của em chứ không phải ngoại hình, không sao cả". Những tưởng đã gặp được định mệnh cuộc đời, nào ngờ cho đến một ngày.

Gương mặt Vy thời điểm trước và sau thẩm mỹ



Vì tự ti ngoại hình của mình nên Vy rất ngại đi cùng người yêu. Suốt 1 năm bên nhau, anh cũng chưa từng dắt cô tham gia bữa tiệc cùng với bạn bè hay người thân. Cô nàng biết điểm yếu của bản thân nên chưa bao giờ thắc mắc, cho đến một ngày 2 người mời đi dự sinh nhật của một người bạn chung.



Vy kể, đang nắm tay cùng người yêu đi từ cửa vào thì nghe loáng thoáng một người bạn than phiền: "Bồ của thằng K xấu quắc vậy". Câu nói khiến trái tim Vy đau nhói nhưng thái độ của bạn trai còn khiến cô thất vọng hơn.



"Vào đến nơi, anh cũng không buồn giới thiệu mình là ai, bạn bè của anh cũng không thèm hỏi thăm xem mình là gì. Đến đây thì mình hiểu lý do vì sao suốt một năm đó anh ấy chưa từng đưa mình đi chơi cùng. Có lẽ anh ấy sợ có người yêu quá xấu, không như những lời anh từng nói "ngoại hình không quan trọng", Vy kể.



Sau buổi sinh nhật hôm đó, Vy đã quyết định nói lời chia tay người bạn trai đó và nhận được câu trả lời: "Anh rất thương con người của em, nhưng anh cũng không định níu kéo đâu, anh đồng ý!". Có lẽ tình yêu của anh ấy không thể vượt qua được điểm yếu về ngoại hình của Vy.



Không như nhiều cô gái khác đau buồn ủ ê vì mối tình lỡ dở. Tường Vy nuôi quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời. Đem nỗi lòng nói với cha mẹ, Vy không những chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình lại còn được tài trợ chi phí 100%.



Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vy đã chính thức thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Vy kể: "Lúc đầu mình định là sẽ làm mũi, cắt mắt, gọt hàm và độn cằm một lần luôn nhưng bác sĩ không cho và khuyên mình làm mũi trước thôi. Số mình hên quá, trời thương nên sau khi làm mũi, khuôn mặt đã tự động thay đổi 80% nên mình không cần phải làm thêm gì nhiều nữa cả, chỉ tiêm filler thêm thôi", Vy kể lại.

Gương mặt sưng phù sau phẫu thuật nâng mũi



Dù là vậy nhưng hành trình sửa chiếc mũi to và thô của cô nàng cũng thực sự gian nan. Vì chiếc mũi quá to nên Vy phải trải qua hai lần phẫu thuật sửa mũi.



Lần 1 là nâng sóng và cắt cánh mũi. Lần 2 cắt cánh trên và cánh dưới thêm 1 lần nữa. Hai lần phẫu thuật cách nhau 3 tháng.



"Mình cảm nhận được hết khi cắt từng miếng da nó như thế nào. Đau lắm, đau đến mức mình khóc sưng mắt không thể mở được luôn ấy", Vy nói.



Khổ nỗi, làm mũi lần 1 chưa được bao lâu Vy làm lần 2 liền nên bị ngất xỉu phải vào viện hồi sức. "Lúc ấy mặt mũi sưng húp, mình chỉ có thể nằm một chỗ chứ không thể làm gì được, sau đó mình nghỉ dưỡng 6 tháng mới trở lại bình thường", cô gái 19 tuổi nhớ lại.

Tường Vy lột xác với gương mặt xinh xắn, đầy quyến rũ

Sau khi Nâng mũi , Vy được bác sĩ tư vấn tiêm filler má, cằm và môi... May mắn lần này mọi thứ đều thành công, cô gái không phải can thiệp dao kéo nhiều nên không còn phải chịu đau đớn.

Mọi thứ đều rất vừa vặn, cân đối khiến gương mặt của Vy thay đổi ngoạn mục, trở nên xinh đẹp hút hồn. Vy cho biết với ngoại hình hiện tại, cô có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, thấy công việc thuận lợi và may mắn hơn, trên hết là thấy thật sự tự tin khi giao tiếp với người khác.



Ngoại hình thay đổi cũng khiến cô gái được mọi người yêu thương nhiều hơn và cảm thấy bản thân có giá trị hẳn!

"Vy không khuyên tất cả mọi người đều nên phẫu thuật thẩm mỹ vì cái gì lạm dụng quá cũng không tốt. Nhưng nếu bạn thật sự tự ti, sử dụng thẩm mỹ đúng cách thì chắc chắn có thể khiến bản thân đẹp và hạnh phúc hơn", cô gái nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh một ca tiêm filler nâng mũi kinh hoàng