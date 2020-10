17h chiều nay các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo như dự kiến trước đó thì vào ngày 4/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học sẽ hoàn tất việc lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2020. Sau đó, trước 17h chiều ngày 5/10 các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

17h chiều nay 4/10, trường ĐH Bách khoa Hà Nội - trưởng nhóm xét tuyển - sẽ tiến hành trả điểm cho 52 trường thuộc nhóm xét tuyển và công bố điểm chuẩn năm 2020.

Phần mềm xét tuyển nhóm các trường đại học ở khu vực phía Bắc chỉ dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Do đó ngay khi có điểm thi, các trường chuyển cho trường chủ trì dữ liệu về nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, các tiêu chí phụ và điểm sàn để cập nhật vào phần mềm xét tuyển.





Chiều nay các trường sẽ công bố điểm chuẩn

Ban chỉ đạo nhóm miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, hiệu đính dữ liệu, chạy thử phần mềm xét tuyển, tiếp nhận dữ liệu đăng ký xét tuyển, dữ liệu điểm thi THPT của thí sinh, họp các trường trong nhóm để chốt dữ liệu trước khi chuyển lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trong chiều nay, trường cũng này sẽ công bố luôn điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển 2020.

Tại khu vực phía Nam, trong chiều tối nay, những trường sẽ công bố mức điểm trúng tuyển đó là: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM,...

Năm 2020, có tổng số 642.945 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, giảm 1,46% so với năm 2019.

Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là gần 2,5 triệu, giảm 3,14% so với năm ngoái.

Tính đến ngày 27/9, cả nước có khoảng 275.530 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ điều chỉnh đạt 42,49%.

Your browser does not support HTML5 video.

Các trường ĐH nhóm xét tuyển miền Bắc công bố điểm chuẩn chiều nay

Xem thêm: Thời gian chính thức các trường Đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ