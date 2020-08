2 bệnh nhân COVID-19 mới ở TP.HCM từng đi những đâu?

Theo Bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nước ta ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 mới. Trong số đó, 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP. HCM 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.



Cũng ngay trong ngày 1/8, ngay khi tiếp nhận thông tin có thêm 2 ca nhiễm mới trên địa bàn, TP.HCM đã lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch và xác định lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân này.



Theo đó, lịch trình di chuyển cụ thể của 2 bệnh nhân 567 và 568 như sau:



Bệnh nhân 567 (BN567): Bệnh nhân nữ, ở tại Chung cư Thái An 2, 602 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.

Ngày 24/7, bệnh nhân đến Đà Nẵng, di chuyển từ sân bay bằng xe ô tô riêng đến Khoa Thận-Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc người thân.

Ngày 28/7, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Nam vào TP.HCM trên chuyến bay VJ1379, số ghế 24A đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó BN đi bằng taxi về nhà.

Sáng ngày 29/7, bệnh nhân có đến công ty Công ty Hải Dương (45/5A, Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) làm việc. Cùng ngày, BN567 đi khai báo tại Trạm Y tế và được yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.



Bệnh nhân 568 (BN568): Bệnh nhân nữ, ở quận 8. Ngày 18/7, bệnh nhân đến Đà Nẵng và ở Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ trong suốt thời gian này.

Ngày 22/7, bệnh nhân bay về TP.HCM trên chuyến bay VJ647, số ghế 32F và đi xe máy về nhà.

Từ ngày 23 – 25/7, bệnh nhân đi làm tại nhà hàng Lá Phong (số 9 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) phục vụ khách buổi trưa và chiều tối theo 2 ca làm việc (9 -14h và 17-22h).

Chiều 26/7, sau khi biết thông tin về dịch bệnh thì bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà, đặt đồ ăn qua ứng dụng.

Ngày 30/7, bệnh nhân tự đi xe máy đến Trạm y tế phường 3, quận 8 khai báo y tế, được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Điều đáng nói, cả hai bệnh nhân đã chuyển cách ly điều trị hiện tại đều không có triệu chứng bệnh. Ngay sau đó, thành phố đã tiến hành điều tra lịch trình di chuyển , lập danh sách những người tiếp xúc; vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống cũng như khu vực bệnh nhân từng lui tới; phong tỏa chung cư Thái An 2, tiến hành lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ block B; phong tỏa tạm thời con hẻm nơi bệnh nhân ở.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ