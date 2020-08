Hải Phòng: Đau lòng hai cha con chú rể bị điện giật tử vong khi đang dựng rạp cưới

Sự việc điện giật chết người đau lòng xảy ra tại gia đình nạn nhân Trần Văn Tòng (SN 1958, tổ dân phố Quảng Luân 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) khiến cả 2 cha con thiệt mạng.

Thông tin về sự việc trên, ông Trần Văn Động - Chủ tịch UBND phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (Hải Phòng) chia sẻ với báo chí: Vào khoảng 9 giờ ngày 14/8/2020, thấy bạt và giàn hoa mướp ở sân bị dây điện vướng vào, ông Trần Văn Tòng, SN 1958 (TDP Quang Luân 1, phường Đa Phúc, Dương Kinh) đã trèo lên để kéo lại dây điện, chỉnh lại rạp cưới cho con trai. Do thời tiết miền Bắc đang bước vào đợt mưa lớn cùng với đường dây điện nguy hiểm, trong lúc chỉnh rạp cưới, ông Tòng bị điện giật ngã xuống đất tử vong.

Thấy bố nằm sõng xoài dưới đất, quá vội vàng không kịp nhận ra dây điện vẫn đang mắc vào người bố, anh Trần Huy Hoàng, SN 1988 vội chạy lại đỡ nên bị dòng điện từ người ông Tòng truyền sang dẫn tới thiệt mạng.

Tai nạn giật điện đã cướp đi sinh mạng của 2 bố con chú rể.

Cũng theo ông Động, đau đớn hơn, ngày 15/8 là ngày hỷ sự của anh Hoàng. Hôn lễ hạnh phúc đang gần kề bỗng trở thành đám tang khiến gia đình và những người xung quanh không khỏi đau xót. Ngay khi nhận được hung tin, cô dâu từ tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng về nhà trai để lo tang lễ. Địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự, tổ chức đoàn viếng, động viên và chia buồn thân nhân người xấu số.

Mùa mưa bão đến là nỗi lo bị điện giật lại nóng lên hơn bao giờ hết. Tai nạn điện giật thường xảy ra đột ngột, do vô tình hoặc không nắm vững những nguyên tắc đề phòng tai nạn khi tiếp xúc với điện, hậu quả là nạn nhân có thể bị bỏng ở các mức độ khác nhau, thậm chí tử vong do ngừng hô hấp và tuần hoàn.

Khi phát hiện người bị điện giật, trước tiên, cần nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi dòng điện bằng cách cắt cầu dao điện. Tuyệt đối không vì hoảng loạn mà sờ tay vào nạn nhân khi chưa ngắt điện. Có thể dùng bất cứ một vật dụng gì khô nhưng không phải bằng kim loại để đẩy, tách nạn nhân ra khỏi dòng điện (lưu ý: Không được dùng tay không mà nên mang găng tay cao su hay quấn bao nylon, vải khô, đi guốc dép khô hay đứng trên một tấm ván khô, dùng gậy gỗ khô để gạt dây điện ra).



Cách tách người bị điện giật ra khỏi dòng điện đúng cách.

Tránh trường hợp vì quá vội mà tiếp xúc với người bị điện giật để kéo ra khỏi dòng diện dẫn tới tử vong liên hoàn như gia đình ông Tòng và anh Hoàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ