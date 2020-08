Lịch trình di chuyển chi tiết của 2 ca nhiễm COVID-19 mới ở Quảng Nam: 1 bệnh nhân mang bầu 5 tháng

Ngay sau khi có thông tin từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết quả điều tra dịch tễ 2 bệnh nhân này. Trong đó, bệnh nhân 905 là phụ hồ, từng đi dự đám tang nhiều lần, tiếp xúc với nhiều người khi đi làm.

Dưới đây là lịch trình di chuyển chi tiết của 2 ca bệnh mới tại Quảng Nam:

- Trước ngày 14/7, bệnh nhân ở cùng gia đình gồm mẹ chồng LTTr (sinh năm 1963), ba chồng là BN 796, chồng ĐNV (sinh năm 1991), anh chồng ĐNV (sinh 1988), chị dâu PTL(sinh 1991), cháu ĐKV (sinh 2015) và ĐTA.N (sinh 2020). Tất cả các thành viên trong gia đình đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân hàng ngày buôn bán tạp hóa cho gia đình tại nhà, không đi đâu cả.

- Ngày 14/7, bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân 796 đi khám tại BV Đà Nẵng (khoa Thận - Tiết niệu).

- Từ ngày 14/7 đến ngày 26/7, bệnh nhân ở nhà, thỉnh thoảng phụ bán tạp hóa (số lượng rất ít, không rõ), có một số người đến thăm BN796 nhưng không tiếp xúc gần.

Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

- Từ ngày 26/7 đến ngày 7/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không bán hàng sau khi chồng đi khai báo y tế. Sau đó, chồng bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với bệnh nhân 428.

- Ngày 7/8, bố chồng bệnh nhân là bệnh nhân 796 được công bố nhiễm bệnh. Bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện Du Xuyên.

- Ngày 5/7, bệnh nhân cùng nhóm bạn là chiến sĩ du lịch ra thăm bạn ở phòng 502, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Từ ngày 5/7 đến 21/7, bệnh nhân đi làm thợ nền ở nghĩa địa khối Cẩm Sa, phường Điện Bàn Bắc.

- Ngày 19/7, bệnh nhân đi ăn lễ mừng 27/7 tại nhà người quen ở khối 2A.

- 21h ngày 21/7 nghe tin bạn đi thăm trước đây mất tại khối 2A, phường Điện Bàn Bắc thì bệnh nhân đến thăm và hỗ trợ đám tang.

- Từ ngày 22/7 đến 25/7, bệnh nhân đi làm thợ nề ở khối Cẩm Sa. Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân về dự đám tang bạn.

- Trong ngày 26 và 27/7, bệnh nhân đi làm phụ nền ở nghĩa địa khối Cẩm Sa.

- Ngày 27/7, bệnh nhân cảm thấy mệt.

Bệnh nhân 905 nhiều lần đi đám ma

- Sáng 28/7, bệnh nhân đến khám tại phòng số 3 khoa khám bệnh, BVĐK KV Quảng Nam. Bệnh nhân được đưa đi chụp X-quang sau đó được chẩn đoán là viêm họng và cho thuốc về.

- Từ 28/7 đến 8/8, bệnh nhân không đi làm, chủ yếu ở nhà làm vườn.

- Đến 30/7 (không nhớ rõ), bệnh nhân đi đám tang (bà L) trong cùng xóm thuộc khối 2A rồi về.

- Khoảng ngày 6/8 (không nhớ rõ), bệnh nhân đi đám ma bà T. ở khối Phong Hồ, Điện Nam Bắc, sau đó về nhà, không đi đâu.

- Ngày 10/8 đến 12/8, buổi sáng, BN uống cà phê tại quán nhỏ trong xóm tại khối 2A (nhà ông NA) rồi đi làm. Từ ngày 9 đến 12-8, BN làm thợ nề tại (nhà ông L) khối 2A Điện Nam Bắc.

Hiện tại cơ quan y tế tỉnh Quảng Nam đang xác định những người tiếp xúc gần và tiếp xúc xa với bệnh nhân để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.