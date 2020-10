Học lỏm Irene (Red Velvet) 2 cách làm nước bí đỏ để giảm cân hiệu quả, vóc dáng mảnh mai cành liễu

Irene từng chia sẻ trong chương trình radio show “”Choi Hwa Jung’s Power Time” rằng cô có thói quen uống nước bí đỏ mỗi buổi chiều để duy trì vóc dáng kết hợp làm đẹp da. Khám phá ngay hai công thức làm nước bí đỏ giảm cân tuyệt vời như cô nàng này nhé.



Bí ngô được coi là một trong những 'thực phẩm vàng' giảm cân bởi chúng giàu chất xơ, vừa có lợi cho tiêu hóa lại giúp no lâu, chứa hàm lượng calo thấp nên hạn chế cơn thèm ăn và năng lượng nạp vào.

Loại quả màu cam này rất giàu các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene (tiền chất vitamin A) và beta-cryptoxanthin, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư và các bệnh mạn tính.



Người thường xuyên tập luyện cường độ cao hay tập gym nên ăn bí đỏ vì chúng giàu kali, có thể ngăn ngừa đau cơ và kiệt sức trong quá trình vận động.



Nước ép bí đỏ sống



Đây là cách làm nước ép bí đỏ truyền thống. Bạn cần 200g bí đỏ già gọt vỏ, rửa sạch rồi cho vào máy ép, ép lấy phần nước, bỏ bã. Tuy nhiên, nếu chỉ có bí đỏ ép thì mùi vị nước ép hơi ngai ngái khá khó uống.



Một số cách khác là kết hợp bí đỏ với các loại trái cây. Ví dụ, bí đỏ ép dứa hay bí đỏ ép cà rốt. Bạn cần chuẩn bị 200g bí đỏ và 1/2 quả dứa (hoặc 1 củ cà rốt nhỏ).



Bạn gọt vỏ, làm sạch các nguyên liệu cắt nhỏ thành miếng rồi ép uống trực tiếp. Nước ép bí đỏ và trái cây ép xong nên dùng luôn hoặc chỉ uống trong ngày, bảo quản trong tủ lạnh.



Nước ép bí đỏ và dứa sẽ có mùi thơm đặc trưng và vị chua dịu của dứa. Trong khi nước ép bí đỏ cà rốt có vị hài hòa, thơm mùi cà rốt và không có vị quá ngọt hoặc chua.

Nước ép bí đỏ sữa tươi



Ngoài kết hợp với trái cây và rau củ bạn có thể làm nước ép bí đỏ kết hợp với sữa tươi không đường vừa đủ chất mà vẫn đảm bảo giảm cân.

Chuẩn bị: 200g bí đỏ, 100ml sữa tươi không đường. Bí đỏ gọt vỏ bỏ hạt, thái lát cho vào máy ép, ép lấy nước, bỏ bã. Phần nước ép đem trộn với sữa tươi không đường và uống luôn, không nên để lâu ở nhiệt độ bên ngoài.

