Tích cực tìm kiếm 2 cán bộ bị lở vùi lấp trên đường đi hỗ trợ dân chống bão ở Quảng Nam

Theo báo Giao Thông tối 28/10, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng Ban PCTT&TKCN huyện Phước Sơn ( Quảng Nam ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cán bộ xã bị vùi lấp do sạt lở đất khi đang giúp dân chống bão.

Danh tính 2 cán bộ được xác định là ông Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận và ông Hồ Văn Độ, Phó bí thư Đoàn xã Phước Lộc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 28/10 khi 2 cán bộ đang giúp dân sơ tán về nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại, chính quyền địa phương đã thành lập tổ tìm kiếm nạn nhân, nhưng việc tìm kiếm còn nhiều khó khăn vì trời mưa to, khu vực 2 cán bộ gặp nạn vẫn còn sạt lở.

đi qua trung tâm huyện đi Kon Tum. Sau đó, 100 hộ dân này đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cũng trong chiều 28/10, theo VOV tại trung tâm huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng ảnh hưởng đến 100 hộ dân, chia cắt tuyến đường





Tại xã Trà Leng của huyện cũng xảy vụ sụt trượt đất làm sập 1 nhà dân có 4 người, trong đó 3 người thoát nạn còn 1 người tử vong.



Sau bão số 9, Công ty CP Thủy điện Đak Mi (chủ đầu tư công trình thủy điện ĐakMi 4) chiều cùng ngày đã phát thông báo về việc vận hành hồ thủy điện Đak Mi 4. Cụ thể, thời điểm bắt đầu vận hành là 15h ngày 28/19 với lưu lượng xả tràn dự kiến lên đến 11.400 m3/giây.

Trung tâm Dự báo Thủy văn quốc gia cảnh báo, việc này có thể dẫn tới nguy cơ cao gây ngập lụt sâu trên nhiều vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn Duy Xuyên, Hội An và TP Đà Nẵng; đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất là cấp 4.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ