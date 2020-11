Phụ nữ trong cuộc 'yêu' nếu mạnh dạn làm 2 việc này đảm bảo chàng sẽ si mê bạn không rời

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế container giật mình hoảng hốt khi thấy 1 cháu bé bò ra giữa đường trong đêm

Sự việc xảy ra trong đêm tối ngày 20811 ở Hải Phòng. Phát hiện em bé bò ra quốc lộ trong đêm, tài xế xe container giật mình hoảng hốt nhưng đã kịp thời giảm tốc độ nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.