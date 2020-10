2 đối tượng vi phạm luật giao thông bất chấp dùng mã tấu, bình gas chống người thi hành công vụ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng, ngày 8/10, Tổ tuần tra phát hiện Trần Quang Thanh (SN 1985) điều khiển xe mô tô biển số 72E1 – 568.11 nẹt bô, không đội mũ bảo hiểm lưu thông hướng về ngã tư chợ Tân Phước Khánh, Bình Dương . Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, đối tượng dừng ngay giữa đường và khóa cổ xe không cho Tổ tuần tra kiểm tra xe. Thanh không xuất trình giấy tờ xe theo yêu cầu của Tổ tuần tra mà cự cãi, chửi tục, cầm gạch ném lực lượng.

Loạt hung khí Thanh và Trọng dùng để chống đối người thi hành công vụ

Tuy được Công an giải thích và yêu cầu chấp hành đúng quy định của Pháp luật , nhưng Thanh vẫn chống đối, rồi bỏ xe chạy bộ về hướng nhà của mình (cách hiện trường khoảng 30 mét) lấy mã tấu và bình xịt hơi cay chạy lại chỗ tổ công tác. Thấy anh trai gặp tình huống như vậy, Trần Quang Trọng (30 tuổi, cùng quê Bình Dương ) cũng cầm theo mã tấu chạy ra chửi bới, thách thức rồi đe dọa cán bộ, chiến sỹ.

Do lực lượng mỏng, tổ công tác báo cáo vụ việc về lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên để huy động lực lượng hỗ trợ. Lúc này, cả hai đối tượng bỏ chạy về nhà. Sau đó, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên, Công an phường Tân Phước Khánh và Tổ tuần tra đã đến nhà mời Thanh và Trọng về trụ sở làm việc nhưng cả hai không chấp hành.

Để chống đối, hai đối tượng tiếp tục dùng hung khí là mã tấu và lấy 1 bình ga (loại 12 kg) và bình ga mini để trước nhà đe dọa cho nổ.

Đối tượng Thanh đã bị bắt, đối tượng Trọng vẫn đang lẩn trốn





Xét thấy tính chất, hành vi nguy hiểm của đối tượng, lực lượng công an bắn chỉ thiên để cảnh báo, trấn áp thì cả hai đối tượng bỏ trốn về phía cửa sau nhà. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được Thanh khi đối tượng lẩn trốn trong nhà người dân.

Hiện, Công an đang truy bắt Trọng. Đề nghị Trọng sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

