2 hãng xe tranh giành khách kiểu "luật rừng", phụ xe bị chặn đánh khi vừa ra khỏi bến xe Giáp Bát

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/10, xe khách của hãng xe Đoàn Liên di chuyển theo lịch trình như thường lệ từ BX Giáp Bát đi Hải Hậu, Nam Định đón khách. Khi xe vừa ra khỏi cổng bến xe khoảng 50m thì một chiếc xe ô tô mang BKS 18B-028.xx treo logo hangx e K.Đ. từ phía sau chạy tới tạt ngang đầu xe, chặn đường lại.

Khi chặn xe thành công, 3 người đàn ông bặm trợn từ trên xe K.Đ cầm tuýp sắt, gậy gộc xuống đe dọa tài xế và phụ xe hãng Đoàn Liên. Không may anh Vũ Văn Hoan (SN 1980, quê Hải Hậu, Nam Định) - là nhân viên phụ xe khách Đoàn Liên - đã bị 3 tên này dùng vũ khí thô sơ đánh liên tiếp dẫn tới chấn thương nặng.

Anh Hoan bị đánh tại vùng đầu, cổ, lưng

ại diện BV đa khoa Hà Đông cho biết tình hình bệnh nhân Vũ Văn Hoan khá xấu, nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu, có dấu hiệu xuất huyết não và tinh thần hoảng loạn. Sau vụ việc, anh Hoan bị chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Đ

đại diện của nhà xe Đoàn Liên cho biết từ tháng 8/2020 trên tuyến vận tải Hải Hậu, Nam Định- Hà Nội xuất hiện xe khách mang nhãn hiệu K.Đ.. Điều đáng nói, hãng xe này liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí hành hung đe nẹt theo kiểu xã hội đen với nhà xe Đoàn Liên để tranh giành khách. Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại BV đa khoa Hà Đông ghi nhận sự việc, lấy khai của nạn nhân để làm rõ vụ việc. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý, Ngay khi nhận được tin báo,

Hiện công an đã lấy lời khai từ anh Hoan

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ va chạm giữa các nhà xe ở các bến xe tại Hà Nội. Tuyến vận tải phía Bắc trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện hiện tượng cạnh tranh khách theo kiểu "xã hội đen". Đáng chú ý như các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Hòa Bình…

Nguyên nhân của những sư việc đáng lên án trên là do cung đã vượt cầu, để có khách, các nhà xe tìm đủ mọi cách: thuê "cò", nấn ná ở cổng bến, bắt khách dọc đường, thậm chí xe nọ còn "đè" xe kia để chạy trước bắt khách.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ