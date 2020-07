Lời khai của kẻ cướp Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh: "Viên đầu bắn cảnh sát, viên thứ hai bắn người dân"

Theo nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cung cấp, sau 36 tiếng xảy ra vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), cơ quan điều tra đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án.

2 nghi phạm gây án được xác định là: Phùng Hữu Mạnh, (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Trong đó, Hoàng Ngọc là chủ mưu vụ án này.

Sau khi bắt giữ được 2 nghi phạm cướp ngân hàng, Công an quận Đống Đa tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an tiếp tục công tác lấy lời khai, làm rõ kế hoạch cướp ngân hàng của 2 đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ngọc và Mạnh có mối quan hệ quen biết từ năm 2018. Từ đó đến nay vẫn thường quyên qua lại với nhau.

Mạnh (bên trái) và Ngọc (bên phải) là hai kẻ gây ra vụ cướp Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh

Gần đây, Ngọc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Ngọc liền rủ Mạnh cùng tham gia phi vụ này.

Trước ngày gây án, Ngọc lên kế hoạch và bàn bạc chi tiết đường đi nước bước với Mạnh. Theo đó, Ngọc chuẩn bị sẵn một khẩu súng, chọn Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh để ra tay.

Kế hoạch ban đầu của Ngọc là sẽ bắn cảnh sát viên đạn đầu tiên và viên thứ hai sẽ người dân rồi cướp tiền. Thế nhưng, Mạnh chỉ đồng ý thực hiện bắn chỉ thiên và không bắn vào ai. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất phương án “tác chiến” cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh.

Khoảng 9h30 ngày 27/7, Ngọc và Mạnh ăn mặc kín mít không để lộ gương mặt đi đến ngân hàng. Hai đối tượng này đi vào bên trong rồi hô cướp. Ở bên trong ngân hàng, Ngọc nổ súng một phát chỉ thiên lên rồi dùng một quả mìn giả để đe dọa nhân viên và bảo vệ trong ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng lấy đi 942 triệu đồng và tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, hai đối tượng này cướp xe máy của người dân và phóng theo hướng đại lộ Thăng Long.

Cả hai lái xe vào một nhà nghỉ trên đường chạy trốn rồi thay quần áo và chia nhau tiền. Ngọc chia cho mạnh 200 triệu đồng, số còn lại đối tượng này dùng để sử dụng cá nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai cả hai đối tượng này để làm rõ vai trò của từng người trong vụ án và xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Theo Nga Đỗ/SKCĐ