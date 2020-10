2 kịch bản về đường đi và cường độ của bão số 8, miền Trung vẫn là khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 69: Chó hoang dùng chiêu giả chết để đối phó với sư tử

Dù là sức mạnh hay tốc độ thì chó hoang đều không phải là đối thủ của sư tử, một khi nanh vuốt của chúa sơn lâm đã kề sát cổ họng thì khả năng sống sót của nó gần như bằng 0 ấy vậy mà nó vẫn tìm ra cách thoát hiểm.