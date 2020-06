Nhảy xuống sông cứu bạn, nam thanh niên cùng đuối nước tử vong

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ việc 2 nam thanh niên bị đuối nước tử vong.

Công an xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết nạn nhân là anh Trần Duy P. (SN 2002, ở khu vực Phò An, xã Nhơn Hưng) và Lê Anh D. (SN 2002, ở thôn Tân dân, xã Nhơn An).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 28/6, 2 nạn nhân cùng 8 thanh niên khác tổ chức đi bắt cá trên sông Kôn. Tuy nhiên, do không có cá nên cả nhóm về nhà cất dụng cụ.

Sau đó, cả nhóm lại quay lại đoạn sông chảy qua thôn Thạnh Danh (xã Nhơn Hậu) để tắm. Lúc này, Trần Duy P. nhảy xuống tắm trước. Do nhảy trúng đoạn nước sâu lại không biết bơi nên P. hụt chân, sụt xuống và chới với. Thấy vậy, Lê Anh D. nhảy xuống cứu bạn nhưng không may cũng bị đuối nước theo.

Mọi người thấy vậy vội hô hoán và chạy đi tìm người dân đến cứu. Tuy nhiên, khi người dân tới nơi ứng cứu thì 2 thanh niên đều tử vong do ngạt nước.

2 nam thanh niên đuối nước tử vong ở An Nhơn, Bình Định. Ảnh: Giao Thông

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng, nhận tin báo, Công an xã Nhơn Hậu và cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đã tới hiện trường hỗ trợ trục vợt và bàn giao thi thể cho gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Thời gian gần đây, có tình trạng gia tăng các vụ việc đuối nước do tắm sông. Trước đó, chiều ngày 27/6, trên địa bàn xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Nạn nhân là em Nguyễn Văn H. (học sinh lớp 7, trường THCS Hồ Tông Thốc). Trong lúc tắm mát cùng nhóm bạn ở khu vực sông Đào, do không biết bơi nên em H. bị nước cuốn trôi và mất tích. Đến khoảng 21h cùng ngày, thi thể em H. được tìm thấy ở khu vực xã Đô Thành. Sáng nay (28/6) người thân đã làm lễ mai táng nạn nhân đuối nước theo phong tục địa phương.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ