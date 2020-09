Cái giá phải trả cho 2 nam thanh niên mê muội game online, giết tài xế taxi cướp tài sản

Hình ảnh minh họa nghiện game.

Theo hồ sơ vụ án, tối 3/4/2013, Trọng và Hồi rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Cả hai đến siêu thị Maximark Cam Ranh mua 2 con dao, chia nhau thủ sẵn trên người, rồi lập kế giết tài xế taxi, cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trọng và Hồi dùng điện thoại di động gọi đến tổng đài Hãng taxi Mai Linh thuê xe đến đón ở Nhà hàng Thiên Trường. Anh Dương Tấn Thành, điều khiển taxi đến đón Trọng và Hồi. Theo sự phân công từ trước, Trọng ngồi ghế sau lưng anh Thành, Hồi ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Trọng bảo Thành chở tìm nhà người quen ở khu vực phía Bắc TP Cam Ranh.

Trong tích tắc, anh T. cố gắng gượng chạy thoát khoảng 100m thì gục xuống do vết thương quá nặng và anh T. đã tử vong sau đó. Thấy anh T. chạy về phía có người dân nên 2 sát thủ đã rủ nhau bỏ chạy dù chưa cướp được tài sản gì. Sự việc sau đó được người dân xung quanh phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Cam Ranh đã khẩn trương xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai của các nhân chứng, đồng thời truy bắt hung thủ.

Tay Trọng bị đứt động mạch máu nên đối tượng đã lẻn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị. Ngày 4/4/2013, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, tiếp cận địa điểm trên và phát hiện Trọng đang ở đó. Sợ hãi và không còn cách nào khác, Trọng khai ra đồng bọn của mình là Đỗ Thanh Hồi. Thế nhưng Hồi đã nhanh chóng "biến mất” khỏi địa phương nhưng điều này không ngăn cản được cơ quan trinh sát bắt tận tay hung thủ. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thanh Hồi.

Tại phiên tòa, Trọng và Hồi đã thừa nhận do hết tiền chơi game nên tối đó đã rủ nhau đi cướp. Đang trong tình trạng nghiện game và không còn tiền nên các đối tượng đã mê muội đi vào con đường tội lỗi. Trọng và Hồi khai báo ban đầu chỉ định dùng dao khống chế tài xế để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng, Trọng đã phá vỡ kế hoạch, không khống chế mà xuống tay luôn với nạn nhân. Bị đặt trong tình thế sự đã rồi, Hồi thấy anh T. vùng vẫn nên đã tiếp tay Trọng đâm vào vai nạn nhân.

Vào thời điểm gây án, 2 bị cáo đang trong tuổi vị thành niên là những học sinh cấp 2, cấp 3 (Trọng 17 tuổi và Hồi 15 tuổi) nhưng đã có những hành vi táo tơn. Cả 2 đã lập kế hoạch, tính toán kỹ càng và hành vi giết người có nhiều tình tiết tàn bạo.

Gây tội ác thì phải trả giá, Lê Hữu Trọng lãnh án 16 năm tù về tội Giết người và 6 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt 18 năm tù (do Trọng dưới 18 tuổi nên tổng hình phạt cao nhất là 18 năm). Đối với đồng bọn Đỗ Thanh Hồi, HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người và 42 tháng tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt 12 năm.

Về dân sự, tòa buộc gia đình 2 bị cáo bồi thường gia đình bị hại 100 triệu đồng. Ngoài ra, chịu trách nhiệm chu cấp 1,5 triệu đồng/ 1 tháng cho con trai anh T. đến khi 18 tuổi và chu cấp 1 triệu đồng/ 1 tháng cho mẹ già đến khi mất.

Có mặt tại phiên tòa, nhiều người tỏ ra bàng hoàng, và lắc đầu ngán ngẩm khi cả 2 đối tượng chỉ đang trong tuổi ăn học, “vô lo, vô nghĩ” mà thủ đoạn lại hết sức dã man.

