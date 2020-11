Hai người đi xe máy lao xuống cống nước sâu tử vong thương tâm tại khu vực Tam Đảo

đoạn qua cầu Tre, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh , họ bỗng tá hỏa phát hiện thi thể 2 thanh niên tử vong bên cạnh xe máy BKS: 88B1 – 127.08 nổi lềnh bềnh ở dưới suối. Sáng nay 23/11, thông tin từ một số người dân xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo , tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay đầu giờ sáng hôm nay, khi đang đi qua khu vực suối Nhội, Vĩnh Phúc , họ bỗng tá hỏa phát hiện thi thể 2 thanh niên tử vong bên cạnh xe máy BKS: 88B1 – 127.08 nổi lềnh bềnh ở dưới suối.

Chiếc xe máy ở dưới suối

Cụ thể, 2 nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, cùng xe máy bị chìm sâu dưới nước. Theo nhận định của người dân, đây là khu vực cầu thiếu lan can bảo vệ, có thể 2 người này đi qua đây từ đêm qua 22/11, do trời tối lại bất cẩn nên không may bị ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Thi thể của hai nạn nhân đã được trục vớt

Ngya sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh danh tính các nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Cận cảnh quá trình trục voét thi thể của 2 thanh niên gặp nạn ở Tam Đảo

Theo Thiên Bình/SKCĐ